Stadt Wun­sie­del

BEKANNT­MA­CHUNG

Am Don­ners­tag, 23.03.2023 um 18:00 Uhr fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal im Rat­haus Wun­sie­del die 38. Sit­zung des Stadt­ra­tes (Hybrid-Sit­zung) statt.

Tages­ord­nung

1 Nach­ruf

2 Protokollgenehmigung

3 Bestel­lung des Zwei­ten Bür­ger­mei­sters und der wei­te­ren Stell­ver­tre­ter des Ersten Bür­ger­mei­sters zu Eheschließungsstandesbeamten

4 Bau­an­trag zum Neu­bau eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses mit Gara­ge auf dem Grund­stück Fl.-Nr. 250/139 der Gemar­kung Schön­brunn, Peuntstraße

5 Bau­an­trag zur Erwei­te­rung der Schrei­ne­rei um ein Holz- und Plat­ten­la­ger auf dem Grund­stück Fl.-Nr. 935 der Gemar­kung Wun­sie­del, Kro­hen­ham­mer­weg 10

6 Bau­an­trag zur Umnut­zung zum Tages­ca­fé und Früh­stücks­raum mit Neben­räu­men auf dem Grund­stück Fl.-Nr. 585/3 der Gemar­kung Wun­sie­del, An der Zoll­brücke 2

7 Bau­an­trag zur Erwei­te­rung eines Wohn­hau­ses auf dem Grund­stück Fl.-Nr. 1836/1 der Gemar­kung Wun­sie­del, Horn­schuch­stra­ße 74 b

8 Bau­leit­pla­nung der Stadt Wun­sie­del; Ein­lei­tungs­be­schluss zur Ände­rung des Bebau­ungs­plans „Am Kreu­zer“ auf der Fl.-Nr. 1750 der Gemar­kung Wun­sie­del im ver­ein­fach­ten Ver­fah­ren gem. § 13 Bau­ge­setz­buch (BauGB)

9 Nach­be­set­zung eines Ver­bands­rats der Stadt Wun­sie­del für den Zweck­ver­band „Was­ser­ver­sor­gung der Bern­stei­ner Gruppe“

10 Städ­te­part­ner­schaf­ten; Fest­le­gung der offi­zi­el­len Dele­ga­ti­on für die Ein­la­dung vom 09. bis 12.06.2023 zum Stadt­fest nach Ostrov

11 Haus­halt 2022; Geneh­mi­gung einer über­plan­mä­ßi­gen Ausgabe

12 Kre­dit­si­tua­ti­on der Stadt Wun­sie­del; Bericht­erstat­tung des Sach­stan­des zum 31.12.2022

13 Beschluss­fas­sung über die mit­tel­fri­sti­ge Finanz­pla­nung der Stadt Wun­sie­del für die Jah­re 2024 bis 2026

14 Ver­ab­schie­dung des Haus­halts­pla­nes der Stadt Wun­sie­del für das Haus­halts­jahr 2023

15 Erlass der Haus­halts­sat­zung der Stadt Wun­sie­del für das Jahr 2023

16 Fort­füh­rung der Bud­ge­tie­rung im Haus­halts­jahr 2023 mit fol­gen­den Unterabschnitten:

a) EDV

b) Sing- und Musikschule

c) Lui­sen­burg-Fest­spie­le (Teil­be­reich)

d) Stadtarchiv

e) Stadtbibliothek

f) Marktwesen

g) Kul­tur- und Ver­an­stal­tungs­ma­nage­ment in der Fichtelgebirgshalle

h) Tou­ris­mus und Fremdenverkehr

17 Ver­ab­schie­dung des Haus­halts­pla­nes der Hos­pi­tal­stif­tung für das Haus­halts­jahr 2023 ein­schließ­lich mit­tel­fri­sti­ger Finanzplanung

18 Erlass der Haus­halts­sat­zung der Hos­pi­tal­stif­tung für das Haus­halts­jahr 2023

19 Haus­halts­kon­so­li­die­rungs­kon­zept; Beschluss der Fort­schrei­bung 2023

20 Son­sti­ges und Anfragen

Im Anschluss fin­det eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.

Stadt Wun­sie­del

Nico­las Lahov­nik, Erster Bürgermeister