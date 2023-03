Baye­ri­sches Digi­tal­mi­ni­ste­ri­um gibt Förderzusage

Geo­in­for­ma­tio­nen wer­den zum digi­ta­len Erleb­nis! Die Stadt Forch­heim ent­wickelt einen soge­nann­ten „Digi­ta­len Zwil­ling“: Für die Umset­zung die­ses digi­ta­len Pla­nungs­mo­dells des gesam­ten Stadt­be­reichs, das bald auch für die Nut­zung durch Bürger*innen zur Ver­fü­gung ste­hen wird, erhielt die Stadt Forch­heim heu­te die För­der­zu­sa­ge des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Digi­ta­les. Im Bewer­bungs­ver­fah­ren wur­de die Stadt Forch­heim neben 17 ande­ren Kom­mu­nen des Frei­staa­tes für das Pilot­pro­jekt „Twin­By – Digi­ta­le Zwil­lin­ge für Bay­ern“ ausgewählt.

Das Baye­ri­sche Digi­tal­mi­ni­ste­ri­um stellt für das Pro­jekt ins­ge­samt bis zu eine Mil­li­on Euro bereit. Teil­neh­men­de Kom­mu­nen wie die Stadt Forch­heim ent­wickeln als Vor­rei­te­rin­nen ihre eige­ne urba­ne Daten­platt­form als Pla­nungs­mo­dell: Auf Basis loka­ler Daten kön­nen damit Ent­wick­lun­gen in der Stadt ana­ly­siert und simu­liert wer­den. Schwer­punk­te der 18 Pro­jek­te aus allen baye­ri­schen Regie­rungs­be­zir­ken wer­den Model­le zur bes­se­ren Steue­rung von Ener­gie und Ver­kehr sein. Aber auch www​.forch​heim​.de —Sei­te 2 von 3 Kul­tur­pro­jek­te, die Stadt­ent­wick­lung oder Pro­jek­te aus dem Gesund­heits­we­sen sind geplant.

Zur Auf­takt­ver­an­stal­tung in Mün­chen erklär­te Digi­tal­mi­ni­ste­rin Judith Ger­lach: „Die­se digi­ta­len Model­le wer­den unse­ren baye­ri­schen Kom­mu­nen hel­fen, bes­ser auf aktu­el­le und künf­ti­ge Her­aus­for­de­run­gen reagie­ren zu kön­nen. So brin­gen wir hoch­mo­der­ne Pla­nungs­lö­sun­gen in unse­re baye­ri­schen Rat­häu­ser und Land­rats­äm­ter und unter­stüt­zen dort gute, daten­ge­stütz­te Ent­schei­dun­gen.“ Über ein Jahr hat­te das Forch­hei­mer Stadt­pla­nungs­amt die Daten für die Bewer­bung zum Geo­por­tal-Pro­jekt vor­be­reit: Was bedeu­tet die Ent­wick­lung nun kon­kret für die Stadt Forch­heim? Kom­mu­nen müs­sen beson­de­re Her­aus­for­de­run­gen bewäl­ti­gen: von der nach­hal­ti­gen Ener­gie­ver­sor­gung über kli­ma­an­ge­pass­te Stadt­pla­nung und Mobi­li­täts­an­ge­bo­te bis hin zur Bewäl­ti­gung von Woh­nungs­knapp­heit oder – leer­stän­den. Ein Digi­ta­ler Zwil­ling bie­tet die Mög­lich­keit für ziel­ge­rich­te­te daten­ba­sier­te Ana­ly­sen und Pla­nun­gen sowie für die Ent­wick­lung effi­zi­en­ter Lösungen.

Loka­le Daten im 3D-Modell „smart“ nut­zen Ein geo­gra­fi­sches Infor­ma­ti­ons­sy­stem (GIS) – des­sen Daten zum Teil auch bald zur all­ge­mei­nen Nut­zung (Bür­ger-GIS) zur Ver­fü­gung ste­hen wer­den – ist ein System zur Erfas­sung, Bear­bei­tung, Aus­wer­tung und Prä­sen­ta­ti­on von Daten mit geo­gra­fi­schen oder räum­li­chen Informationen.

Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein erklärt: „Der digi­ta­le Zwil­ling bil­det die Stadt Forch­heim vir­tu­ell nach. Dadurch kön­nen unse­re Pla­nun­gen indi­vi­du­ell simu­liert und ver­an­schau­licht wer­den. Die Soft­ware­lö­sung auf Kar­ten­ba­sis ermög­licht es, Daten nicht nur zu ver­wal­ten, son­dern die­se zu visua­li­sie­ren und zu ana­ly­sie­ren, um sie „smart“ zu nut­zen – 3D-Model­le ver­mit­teln einen fast greif­ba­ren Ein­druck. Kon­kret nut­zen lässt sich der Digi­ta­le Zwil­ling bei­spiels­wei­se für die Raum­be­le­gung von Turn­hal­len, für das Ener­gie­ma­nage­ment in öffent­li­chen Gebäu­den, die nach­hal­ti­ge Bewäs­se­rung von Stadt­bäu­men, den Win­ter­dienst, die Mes­sung von Ver­kehrs­strö­men oder die Ana­ly­se der kli­ma­ti­schen Bedin­gun­gen in der Stadt.“Seite 3 von 3 Denk­bar für pri­va­te Nutzer*innen ist u.a. die Erstel­lung eines Weg­wei­sers für die Ver­eins­fei­er, die Pla­nung eines Stadt­spa­zier­gangs für den Besuch oder die Suche nach bar­rie­re­frei­en Park­plät­zen. Der digi­ta­le Zwil­ling ist glei­cher­ma­ßen für Pla­nungs­zwecke der Behör­den wie für pri­va­te oder tou­ri­sti­sche Zwecke nutzbar.

Das Pla­nungs­mo­dell kann auch nach der Ent­wick­lungs­pha­se ste­tig erwei­tert und zur Pla­nung und Simu­la­ti­on wei­te­rer Ent­wick­lun­gen genutzt werden.

Das Digi­tal­mi­ni­ste­ri­um för­dert die Pro­jek­te mit bis zu 50.000 Euro für ein­zel­ne Kom­mu­nen und bis zu 75.000 Euro für inter­kom­mu­na­le Pro­jek­te. Damit wer­den indi­vi­du­el­le Beratungs‑, Coa­ching- und tech­ni­sche Unter­stüt­zungs­lei­stun­gen zum Auf­bau eines jeweils indi­vi­du­el­len Digi­ta­len Zwil­lings unter­stützt. Dar­über hin­aus wird es ein spe­zi­el­les Qua­li­fi­zie­rungs­pro­gramm für Mitarbeiter*innen geben.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Initia­ti­ve „Twin­By – Digi­ta­le Zwil­lin­ge für Bay­ern“ fin­den Sie hier: www​.twin​by​.bay​ern