Aus­fäl­le bei Müll­ab­fuhr und Gar­ten­ab­fall­samm­lung / Bechip­pungs-Akti­on der Müll­ton­nen wird aber plan­mä­ßig durchgeführt

Im Zuge des ange­kün­dig­ten Warn­streiks im Öffent­li­chen Dienst kann sei­tens Bam­berg Ser­vice am Mitt­woch, 22. März 2023, vor­aus­sicht­lich im gesam­ten Stadt­ge­biet kei­ne Abfuhr von Rest­müll, Bio­müll, Papier/​Kartonagen und Gar­ten­ab­fäl­len durch­ge­führt wer­den. Um die hier­aus ent­ste­hen­den Pro­ble­me bei der Müll­ab­fuhr an den Fol­ge­ta­gen zu mini­mie­ren, gel­ten nach­fol­gen­de Regelungen:

Am Don­ners­tag, 23.03.2023, wird kein BIO-Müll abge­fah­ren. Hier­für wird der Rest­müll abge­fah­ren, der am Mitt­woch, 22.03.2023, nicht abge­holt wer­den konnte.

Am Frei­tag, 24.03.2023, wird kein BIO-Müll abge­fah­ren. Hier­für wer­den die Blau­en Ton­nen abge­fah­ren, die am Mitt­woch, 22.03.2023, nicht abge­holt wer­den konnten.

Die Gar­ten­ab­fall­samm­lung im Bezirk 11, die am 22.03.2023 vor­ge­se­hen war, wird auf Don­ners­tag, 30.03.2023, verschoben.

Die Lee­rung der BIO-Ton­nen vom 22.03., 23.03. und 24.03.2023 müs­sen ersatz­los ent­fal­len. In den Bezir­ken, in denen die Bio-Müll­ab­fuhr bereits zum zwei­ten Mal in Fol­ge nicht geholt wer­den kann, besteht die Mög­lich­keit, Grün­gut­ab­fäl­le (Bio­ab­fäl­le) die nicht mehr in die Bio-Ton­ne pas­sen, in kom­po­stier­ba­ren Behält­nis­sen (kei­ne Pla­stik­tü­ten) bei der Gar­ten­ab­fall­samm­lung mit bereit­zu­stel­len. Behäl­ter­lee­run­gen sind hier­bei nicht möglich!

Ter­mi­ne der Gartenabfallsammlung:

Abfuhr­be­zirk 9 Mo., 20.03.2023

Abfuhr­be­zirk 10 Di., 21.03.2023

Abfuhr­be­zirk 12 Do., 23.03.2023

Abfuhr­be­zirk 6 Mo., 27.03.2023

Abfuhr­be­zirk 7 Di., 28.03.2023

Abfuhr­be­zirk 8 Mi., 29.03.2023

Abfuhr­be­zirk 11 Do., 30.03.2023

Alle ande­ren, nicht genann­ten Abfuhr-Tou­ren kön­nen aller Vor­aus­sicht nach plan­mä­ßig abge­fah­ren werden.

Aus per­so­nel­len Grün­den wer­den die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger gebe­ten, auch die Rest­müll­be­häl­ter aus­nahms­wei­se in Eigen­re­gie bereit­zu­stel­len (kein Voll­ser­vice möglich!).

Der E‑Mail-Erin­ne­rungs­ser­vice wird für die betrof­fe­nen Abfuhr­ta­ge dem­entspre­chend aktualisiert.

Wich­ti­ger Hinweis:

Die Abtei­lung Ent­sor­gung möch­te hier­mit noch­mals dar­auf hin­wei­sen, dass die für das neue Ident­sy­stem vor­ge­se­he­ne Aus­stat­tung aller Müll­be­häl­ter mit einem Chip vom Streik unbe­rührt bleibt und plan­mä­ßig stattfindet!