Fal­ken glei­chen die Serie aus: Sel­ber Wöl­fe vs. Heil­bron­ner Fal­ken 2:3 (2:1; 0:0; 0:2)

In einer erneut engen und abso­lut aus­ge­gli­chen Par­tie wech­sel­te die Füh­rung drei­mal die Sei­ten. Nach dem ersten Power­play-Tref­fer der Fal­ken dreh­ten die Wöl­fe das Spiel schnell, lie­ßen dann im zwei­ten Drit­tel aber wie­der vie­le Chan­cen lie­gen und gaben das Spiel im Schluss­ab­schnitt an die Gäste aus der Hand. Somit glei­chen die Heil­bron­ner Fal­ken die Best-of-Seven Serie aus und stel­len wie­der alles auf Anfang.

Wöl­fe dre­hen Heil­bron­ner Führung

Es war erneut vom ersten Bul­ly weg ein offe­ner Schlag­ab­tausch bei­der Mann­schaf­ten. Zunächst fan­den aber die Gast­ge­ber etwas bes­ser ins Spiel und konn­ten, nach­dem sich Kania nach einem Puck­ver­lust in der Defen­si­ve nur noch mit dem Bein­stel­len zu hel­fen wuss­te, auch zum ersten Mal in Über­zahl agie­ren. Die­ses Power­play über­stand das Rudel zwar, als wenig spä­ter aber Schaaf zum Unmut der Sel­ber Anhän­ger wegen eines ver­meint­li­chen Hakens in die Kühl­box muss­te, fand der Puck erst­ma­lig den Weg in die Maschen: Von Ungern-Stern­berg fälsch­te Fischers Schlag­schuss ent­schei­dend zum 0:1 ab. Doch die Sel­ber Wöl­fe schüt­tel­ten sich kurz und dreh­ten das Spiel: Eben­falls in Über­zahl arbei­te­te Kolu­paylo das Spiel­ge­rät im Nach­fas­sen über die Linie und gera­de ein­mal 27 Sekun­den spä­ter brach­te Schwam­ber­ger per One-Timer aus dem Slot sei­ne Far­ben in Füh­rung. Trs­ka von rechts außen und Mel­ni­kow direkt vom Bul­ly weg hat­ten wei­te­re gute Gele­gen­hei­ten, schei­ter­ten aber an Mnich.

Sel­ber Chan­cen ungenutzt

Der Mit­tel­ab­schnitt blieb trotz eini­ger guter Chan­cen – vor allem auf Sel­ber Sei­te – tor­los. Gleich zu Beginn des Drit­tels hat­te Miglio zwei gute Gele­gen­hei­ten, ziel­te aber erst zu zen­tral auf Mnich und ver­zog direkt im Nach­fas­sen knapp über den Kasten. Auch per Bau­ern­trick konn­te Miglio Fal­ken-Kee­per Mnich spä­ter nicht bezwin­gen, nach­dem Wil­liams auf Heil­bron­ner Sei­te knapp ver­zog und die viel­leicht beste Gäste-Chan­ce in die­sem Drit­tel lie­gen gelas­sen hat­te. Wegen Cross-Check durch Mapes und Hal­tens durch Rym­sha drück­ten nun auch die Fal­ken zwei­mal kurz hin­ter­ein­an­der die Straf­bank. Das Wolfs­ru­del setz­te die Heil­bron­ner im Power­play mäch­tig unter Druck, doch die Gäste stan­den gut, brach­ten ein ums ande­re Mal einen Schlä­ger dazwi­schen und mach­ten die Sel­ber Angriffs­be­mü­hun­gen so zunichte.

Wöl­fe geben Spiel aus der Hand

Zum drit­ten Mal in die­ser Serie ging es also mit nur einem Tor Unter­schied in den Schluss­ab­schnitt. Den ersten Akzent setz­ten auch hier die Sel­ber Wöl­fe, McN­eill und Nau­mann schei­ter­ten aber aus dem Slot. Doch dass die Wöl­fe ihre zahl­rei­chen Chan­cen aus dem zwei­ten Drit­tel nicht nutz­ten, soll­te nun aber­mals gna­den­los bestraft wer­den: In der 46. Minu­te tank­te sich Kirsch durch die Wöl­fe-Defen­si­ve und glich mit einem sat­ten Schuss wie­der aus. Und nach­dem sich die Heil­bron­ner ein wei­te­res Mal viel zu ein­fach durch das Sel­ber Drit­tel kom­bi­nie­ren konn­ten, stell­te Lau­ten­schla­ger auf 2:3. Die erneu­te Füh­rung ver­tei­dig­ten die Gäste stark, lie­ßen dadurch die Wöl­fe nicht mehr zurück ins Spiel kom­men und holen sich den Serienausgleich.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik