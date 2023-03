Warn­streik: Auch Müll­ab­fuhr und Stra­ßen­rei­ni­gung betroffen

Am Mitt­woch und Don­ners­tag, 22./23. März, haben die Gewerk­schaf­ten im Rah­men der aktu­el­len Tarif­ver­hand­lun­gen wie­der zu Warn­streiks auf­ge­ru­fen. Auch in der Stadt Erlan­gen sind ver­schie­de­ne Berei­che von den Arbeits­nie­der­le­gun­gen betrof­fen und es kommt zu Einschränkungen.

Neben dem Bereich Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen gibt es auch im Bereich Müll­ab­fuhr und Stra­ßen­rei­ni­gung grö­ße­re Aus­fäl­le. Die Kom­po­stie­rungs­an­la­ge ist geschlos­sen. Die ent­fal­le­nen Dienst­lei­stun­gen kön­nen nicht nach­ge­holt wer­den, teil­te der kom­mu­na­le Betrieb für Stadt­grün, Abfall­wirt­schaft und Stra­ßen­rei­ni­gung mit. Anfal­len­de Mehr­men­gen an Rest­müll kön­nen in den betrof­fe­nen Gebie­ten aus­nahms­wei­se zum näch­sten plan­mä­ßi­gen Abhol­ter­min gut ver­packt neben der Rest­müll­ton­ne bereit­ge­stellt wer­den. Die Kom­po­stie­rungs­an­la­ge ist vor­aus­sicht­lich wie­der ab Don­ners­tag geöff­net. Sperr­müll­ter­mi­ne wer­den für einen spä­te­ren Zeit­punkt ver­ein­bart. Erlan­ger kön­nen Sperr­gut alter­na­tiv an der Umla­de­sta­ti­on am Hafen zu den all­ge­mei­nen Öff­nungs­zei­ten anliefern.

OB schreibt zum Ramadan

In einem Schrei­ben an die mus­li­misch­hen Gemein­den in Erlan­gen hat Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik die besten Wün­sche zum begin­nen­den Fasten­mo­nat Rama­dan über­mit­telt. Zugleich nahm er Bezug auf die Erd­be­ben­ka­ta­stro­phe in der Tür­kei und in Syri­en. „Die schreck­li­chen Aus­wir­kun­gen des Erd­be­bens über­schat­ten lei­der in die­sem Jahr die Fei­er­lich­kei­ten zum Rama­dan. Zehn­tau­sen­de Men­schen trau­ern über den Ver­lust von Ange­hö­ri­gen und ihrem Zuhau­se. Und so wird auch im Fasten­mo­nat das Mit­ge­fühl und die tat­kräf­ti­ge Hil­fe für die Opfer die­ser Kata­stro­phe eine gro­ße Rol­le spie­len. Ich dan­ke Ihnen allen herz­lich, dass Sie sich jetzt soli­da­risch zei­gen und ihr Mög­lich­stes tun, um den Men­schen in den betrof­fe­nen Regio­nen bei­zu­ste­hen“, so das Stadtoberhaupt.

Fahr­bahn­decken­erneue­run­gen in den näch­sten Wochen

In den näch­sten drei Mona­ten ste­hen sechs Fahr­bahn­decken­erneue­run­gen auf dem Pro­gramm des städ­ti­schen Refe­rats für Pla­nen und Bau­en. Zur Gewähr­lei­stung der Ver­kehrs­si­cher­heit, zur wirt­schaft­li­chen und res­sour­cen­scho­nen­den Erhal­tung der Grund­sub­stanz wer­den die Burg­berg­stra­ße (West, zwi­schen Pla­ten­stra­ße und Staf­fel­weg) sowie die Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße (zwi­schen Rudels­wei­her- und Burg­berg­stra­ße) von Mon­tag, 3., bis Diens­tag, 25.April, erneuert.

Der Bereich Burg­berg­stra­ße Ost (zwi­schen Raths­ber­ger und Pla­ten­stra­ße) ist dann von Mitt­woch, 26. April, bis Mitt­woch, 24. Mai, an der Rei­he. Es fol­gen die Instand­set­zun­gen der Kurt-Schu­ma­cher-Stra­ße (zwi­schen Artil­le­rie­stra­ße und inkl. Kreu­zung Allee am Röthel­heim­park) von Don­ners­tag, 25. Mai, bis Frei­tag, 23. Juni, der Für­ther Stra­ße (Nord: zwi­schen Haus­num­mer 34 und Leip­zi­ger Stra­ße) von Mon­tag, 12. Juni, bis Mon­tag, 26. Juni, und im Stra­ßen­zug Stet­ti­ner (Lie­gnit­zer bis Gör­lit­zer Stra­ße) / Mari­en­ba­der Stra­ße (Lie­gnit­zer bis Stet­ti­ner Stra­ße) von Diens­tag, 27. Juni, bis Frei­tag, 4. August.

Die jewei­li­gen Ter­mi­ne samt Bau­ab­schnit­ten und ent­spre­chen­den Ein­schrän­kun­gen wer­den im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr bekanntgegeben.

„Chuz­pe gegen das Ver­ges­sen und für die Zukunft“

Die Stadt­bi­blio­thek lädt am Don­ners­tag, 23. März, im Rah­men der Inter­na­tio­na­len Wochen gegen Ras­sis­mus zur Lesung „Chuz­pe gegen das Ver­ges­sen und für die Zukunft“ ein. Beginn ist um 19:00 Uhr im Innen­hof. Auch Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik ist zu Gast.

Wol­len Sie wis­sen, wie die Bür­ger Fran­kens heu­te der Nazi­zeit und dem Hers­brucker Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger gegen­über­ste­hen? Was die Nach­kriegs­ge­nera­ti­on dar­über zu sagen hat? Wel­che Erin­ne­run­gen die Kriegs­kin­der von damals noch haben und wie die­se vor­gest­ri­gen Ereig­nis­se ihre Ein­stel­lung zu den The­men Krieg und Migra­ti­on beein­fluss­te? Die­se Fra­gen stel­len die Autorin und der Autor des Buches und ver­su­chen, ohne zu urtei­len, mensch­li­ches (Fehl)Verhalten zu erklä­ren. Gleich­zei­tig wer­den Par­al­le­len zum Heu­te sicht­bar. Die unter­schied­li­chen Bei­trä­ge sind sich jedoch einig, dass zum ver­ant­wor­tungs­vol­len Umgang mit der Ver­gan­gen­heit auch ein bewuss­tes Brücken­bau­en zur Zukunft gehört.

Die Autoren und Noch-Zeit­zeu­gen Eleo­no­re Blau­rock-Busch und Hans Jür­gen Schulz lesen aus ihren per­sön­li­chen und teils emo­tio­na­len wie auch fak­ti­schen Berich­ten, spre­chen vom Umgang mit dem Damals und unse­rem Heu­te, ein­schließ­lich der Migration.

Der Buch­bei­trag von Bay­erns Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann weißt auf „einen kla­ren Auf­trag für Gegen­wart und Zukunft.“ Sein Rat für ein fried­li­ches Zusam­men­le­ben unter­schied­li­cher Men­schen und Kul­tu­ren ist ein kla­res Bekennt­nis zur Ver­ant­wor­tung unse­rer deut­schen Vergangenheit.

Der Ein­tritt ist frei. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.stadt​bi​blio​thek​-erlan​gen​.de.

Gäste aus Bro­wa­ry beim OB

Fünf Kin­der und zwei Erwach­se­ne aus der ukrai­ni­schen Stadt Bro­wa­ry sind am Frei­tag, 24. März, zu Gast bei Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik. Die klei­ne Jugend­grup­pe nimmt am Win­ter­wald­lauf teil.

OB zu Gast beim Fastenbrechen

Einer Ein­la­dung zum Fasten­bre­chen folgt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik am Frei­tag, 24. März. Die Isla­mi­sche Gemein­de Erlan­gen e. V. lädt dazu ein.

Baum­pflan­zung in Kriegenbrunn

Die Mit­glie­der des Orts­bei­rats Krie­gen­brunn pflan­zen am Sams­tag, 25. März, eini­ge Bäu­me. Zu der Akti­on am öst­li­chen Feld­weg in Rich­tung Hüt­ten­dorf wird auch Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth anwe­send sein. Im Anschluss gibt es eine Brot­zeit für die Hel­fe­rin­nen und Helfer.

Bür­ger­mei­ster bei Musikvereins-Jahreskonzert

Der Musik­ver­ein Elters­dorf ver­an­stal­tet am Sams­tag, 25. März, sein Früh­jahrs­kon­zert. Es fin­det im Redou­ten­saal (Thea­ter­platz 1) statt. Unter die Zuhö­rer mischt sich auch Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth.

Bür­ger­mei­ster Schirm­herr beim Winterwaldlauf

Die Sport­ge­mein­schaft Sie­mens Erlan­gen Leicht­ath­le­tik e. V. ver­an­stal­tet am Sams­tag, 25. März, den Erlan­ger Win­ter­wald­lauf. Der Erlös geht an ein wohl­tä­ti­ges Pro­jekt. Schirm­herr der Ver­an­stal­tung ist Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth, der selbst am 10km-Spar­kas­sen-Lauf teil­neh­men wird.

Earth Hour: In Erlan­gen Gebäu­de nach wie vor „dun­kel“

Rund um den Glo­bus gehen am Sams­tag, 25. März, von 20:30 bis 21:30 Uhr wie­der die Lich­ter aus: Wäh­rend der „Earth Hour“, der welt­größ­ten Kli­ma­schutz­ak­ti­on der Natur- und Umwelt­schutz­or­ga­ni­sa­ti­on WWF, wer­den vie­le tau­send Städ­te sym­bo­lisch ihre bekann­te­sten Bau­wer­ke in Dun­kel­heit hül­len. Auf­grund der Ener­gie­man­gel­la­ge wur­de bereits im ver­gan­ge­nen Jahr in Erlan­gen die Beleuch­tung zahl­rei­cher öffent­li­cher Gebäu­de dau­er­haft abge­schal­tet. Da Erlan­gen die Idee der Earth-Hour somit täg­lich umsetzt, sind am 25. März kei­ne Son­der­ak­tio­nen geplant. Das teil­te das Refe­rat für Umwelt und Kli­ma­schutz der Stadt mit.

Sper­rung in der Heerfleckenstraße

Die Heer­flecken­stra­ße in Frau­en­au­rach muss auf Höhe der Ein­mün­dung Hele­ne-Lan­ge-Stra­ße von Diens­tag, 28. März, bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 31. März, gesperrt wer­den. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, fin­den dort Bau­ar­bei­ten statt. Es gibt auch Hal­te­ver­bo­te. Fuß­gän­ger kön­nen die Arbeits­stel­le auch wäh­rend der Arbei­ten noch über die süd­li­che Geh­weg­sei­te passieren.