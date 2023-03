Auf der Mit­glie­der­ver­samm­lung von Uni­ver­si­tät Bay­ern e.V. am 17. März 2023 haben die zwölf baye­ri­schen Uni­ver­si­tä­ten Prof. Dr. Ste­fan Leib­le, den Prä­si­den­ten der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, mit Wir­kung zum 01. April 2023 zum neu­en Vor­sit­zen­den gewählt. Zum neu­en Stell­ver­tre­ter wur­de der Prä­si­dent der TU Mün­chen Prof. Tho­mas F. Hof­mann gewählt.

Der ver­sier­te und erfah­re­ne Prä­si­dent der Uni­ver­si­tät Bay­reuth über­nimmt das Amt in einer Zeit glo­ba­ler Her­aus­for­de­run­gen. Der Jurist ist seit knapp zehn Jah­ren Prä­si­dent der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und war zuvor bereits drei Jah­re deren Vize­prä­si­dent für Inter­na­tio­na­le Bezie­hun­gen und Außen­kon­tak­te. Mit Prof. Leib­le wird ein erfah­re­ner Wis­sen­schafts­ma­na­ger neu­er Vor­sit­zen­der von Uni­ver­si­tät Bay­ern, der einen pro­gres­si­ven Bei­trag lei­sten möch­te für die wei­te­re posi­ti­ve Ent­wick­lung der baye­ri­schen Uni­ver­si­tä­ten. „Ich dan­ke den Mit­glie­dern für das gro­ße Ver­trau­en, das sie mir durch die­se Wahl gege­ben haben. Die Uni­ver­si­tä­ten in Bay­ern haben durch ihre exzel­len­te For­schung und Leh­re einen gro­ßen Anteil an der Inno­va­ti­ons­kraft von Bay­ern und Deutsch­land. Die­sen hohen Stel­len­wert möch­te ich wei­ter ent­wickeln und beglei­ten. Im Ver­bund der baye­ri­schen Uni­ver­si­tä­ten sehe ich mich als Kom­mu­ni­ka­tor, der gemein­sa­me Inter­es­sen bün­delt und kom­mu­ni­ziert und unter­schied­li­che Stand­punk­te aus­ba­lan­ciert und mode­riert“, so Prof. Leible.

Prof. Doe­r­ing-Man­teuf­fel über­gibt an Prof. Leible

Zehn Jah­re hat­te Prof. Sabi­ne Doe­r­ing-Man­teuf­fel, Prä­si­den­tin der Uni­ver­si­tät Augs­burg, die Baye­ri­schen Uni­ver­si­tä­ten­kon­fe­renz „Uni­ver­si­tät Bay­ern“ gelei­tet – die bis­her läng­ste Amts­zeit in der Geschich­te der Insti­tu­ti­on. Sie will sich nun auf ihre Arbeit an der Uni­ver­si­tät Augs­burg kon­zen­trie­ren. „Die gro­ße Hoch­schul­re­form ist geklärt. Nun kann ich beru­higt den Vor­sitz in ande­re Hän­de legen! Wir konn­ten in mei­ner Amts­zeit ent­schei­den­de Wei­chen stel­len“, sagt die schei­den­de Vor­sit­zen­de. Eine der wich­tig­sten davon betrifft das neue baye­ri­sche Hoch­schul­ge­setz, in des­sen For­mu­lie­rung sich deut­lich die Hand­schrift der Baye­ri­schen Uni­ver­si­tä­ten­kon­fe­renz wider­spie­gelt. Die Prä­si­den­tin­nen und Prä­si­den­ten der baye­ri­schen Uni­ver­si­tä­ten dank­ten als Mit­glie­der von Uni­ver­si­tät Bay­ern der schei­den­den Vor­sit­zen­den Prof. Doe­r­ing-Man­teuf­fel für ihr gro­ßes Enga­ge­ment und ihre Tat­kraft für die Belan­ge der Universitäten.

Wis­sen­schafts­mi­ni­ster Mar­kus Blu­me: „Uni­ver­si­tät Bay­ern ist ein star­ker Part­ner an der Sei­te der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung. Gemein­sam sor­gen wir für exzel­len­te Rah­men­be­din­gun­gen in For­schung und Leh­re. Die High­tech Agen­da Bay­ern, das neue Hoch­schul­in­no­va­ti­ons­ge­setz, die High­tech Trans­fer-Initia­ti­ve und unse­re jüng­ste Rah­men­ver­ein­ba­rung sind nur eini­ge Bei­spie­le, wie wir gemein­sam den Uni­ver­si­täts­stand­ort Bay­ern wei­ter in Rich­tung Zukunft ent­wickeln. Ich gra­tu­lie­re dem Prä­si­den­ten der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, Prof. Ste­fan Leib­le, zur Wahl zum Vor­sit­zen­den von Uni­ver­si­tät Bay­ern e.V. und freue mich auf eine ver­trau­ens­vol­le Zusam­men­ar­beit. Ich bin sicher: Mit der Dyna­mik und Agi­li­tät, mit der er in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ‚sei­ne’ Uni­ver­si­tät Bay­reuth vor­an­ge­bracht hat, wird er auch sei­ne Auf­ga­ben zum Wohl der gesam­ten baye­ri­schen Uni­ver­si­täts­land­schaft tat­kräf­tig ange­hen. Anläss­lich des gro­ßen Stab­wech­sels dan­ke ich der bis­he­ri­gen Vor­sit­zen­den, Frau Prä­si­den­tin Prof. Sabi­ne Doe­r­ing-Man­teuf­fel, für fünf Amts­zei­ten als Vor­sit­zen­de, in die vie­le rich­tungs­wei­sen­de Ent­schei­dun­gen gefal­len sind.“

Der neue Stell­ver­tre­ter Prof. Tho­mas F. Hof­mann ist seit drei­ein­halb Jah­ren Prä­si­dent der TU Mün­chen und war bereits zehn Jah­re (2009 bis 2019) lang geschäfts­füh­ren­der Vize­prä­si­dent für For­schung und Inno­va­ti­on der TUM. Damit hat Prof. Hof­mann eine hohe Exper­ti­se in der Lei­tung einer gro­ßen Exzel­lenz-Uni­ver­si­tät und eine aus­ge­präg­te Kennt­nis der natio­na­len und inter­na­tio­na­len Wis­sen­schafts­land­schaft. „Ich freue mich über mei­ne Wahl als Stell­ver­tre­ter und set­ze ger­ne mei­ne Erfah­rung und Ener­gie für eine ver­ant­wor­tungs­vol­le For­schung, ver­trau­ens­wür­di­ge Inno­va­tio­nen und weit­blicken­de Lehr- und Wei­ter­bil­dungs­kon­zep­te der baye­ri­schen Uni­ver­si­tä­ten ein“, erklärt Prof. Hofmann.

Hin­ter­grund:

Uni­ver­si­tät Bay­ern e.V. – Baye­ri­sche Uni­ver­si­tä­ten­kon­fe­renz – mit Sitz in Mün­chen ist der Zusam­men­schluss der drei­zehn Uni­ver­si­tä­ten Augs­burg, Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg, Bay­reuth, Fried­rich Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg, Katho­li­sche Uni­ver­si­tät Eich­stätt-Ingol­stadt, Lud­wig-Maxi­mi­li­ans-Uni­ver­si­tät Mün­chen, Tech­ni­sche Uni­ver­si­tät Mün­chen, Uni­ver­si­tät der Bun­des­wehr Mün­chen, Uni­ver­si­tät Pas­sau, Uni­ver­si­tät Regens­burg, Juli­us-Maxi­mi­li­ans-Uni­ver­si­tät Würz­burg, Tech­ni­sche Uni­ver­si­tät Nürn­berg und der Hoch­schu­le für Phi­lo­so­phie Mün­chen als asso­zi­ier­tes Mitglied.