Bei den Neu­wah­len im CSU-Orts­ver­band Kirch­eh­ren­bach, wur­de 2.Bürgermeister Micha­el Knör­lein als Orts­vor­sit­zen­der ohne Gegen­stim­men in sei­nem Amt bestä­tigt. Als Stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de fun­gie­ren wei­ter­hin Johan­nes Pie­ger und Johan­nes Schnit­zer­lein und neu Alex­an­der Langer.

In bewähr­ten Hän­den blieb das Amt des Schrift­füh­rers, in wel­chem Edu­ard Herr­mann wie­der­ge­wählt wur­de und das Amt des Schatz­mei­sters, das Dr. Johan­nes Bail wei­ter führt. Als Digi­tal­be­auf­trag­ter wur­de Sven Schacht­ner eben­falls bestä­tigt. Die Vor­stand­schaft wird ergänzt durch die Bei­sit­zer Maria Geb­hard, Basti­an Holz­schuh, Tho­mas Hüb­sch­mann, Wer­ner Löb­lein, Micha­el Mül­ler und Andre­as Pleichinger.

Kas­sen­prü­fer sind Mar­tin Traut­ner und Ulri­ke Götz.

Als Dele­gier­te in die Kreis­ver­tre­ter­ver­samm­lung ent­sen­det der Orts­ver­band Micha­el Knör­lein, Alfons Gal­ster, Alex­an­der Lan­ger, Micha­el Mül­ler und Bir­git Knör­lein. Ersatz­de­le­gier­te sind Wer­ner Löb­lein, Maria Geb­hard, Johan­nes Pie­ger, Johan­nes Schnit­zer­lein und Anne­ma­rie Reinold.

In sei­nem Bericht ging Orts­vor­sit­zen­der Micha­el Knör­lein auf die Akti­vi­tä­ten des ver­gan­ge­nen Jah­res ein.

Bei poli­ti­schen Däm­mer­schop­pen wur­den mit der Bevöl­ke­rung aktu­el­le The­men und Anlie­gen dis­ku­tiert, wel­che auch Ein­fluss in die Gemein­de­rats­ar­beit der CSU Frak­ti­on nah­men. Zu zwei Ver­an­stal­tun­gen der CSU und FU Kreis­ver­bän­de konn­te u.a. die stv. CSU Gene­ral­se­kre­tä­rin Tan­ja Schorer-Dre­mel in Kirch­eh­ren­bach begrüßt wer­den. Bei Poli­tik und Gesel­lig­keit waren die Man­dats­trä­ger aus Bund MdB Sil­ber­horn, Land MdL Hof­mann und Kreis Land­rat Dr.Ulm prä­sent und die Gäste konn­ten in regen Tisch­ge­sprä­chen mit ihnen diskutieren.

Gesel­lig war man bei einer Fahrt nach Mün­ster­schwarz­ach im Frän­ki­schen Wein­land unter­wegs sowie bei der Wan­de­rung ins neue Jahr. Beim Feri­en­pro­gramm wur­de die Abnah­me von Schwimm­ab­zei­chen angeboten.

Wei­ter infor­mier­te Vor­sit­zen­der Knör­lein über aktu­el­le The­men aus dem Gemein­de­rat und den jewei­li­gen Sachstand.

Bei einer Klau­sur will man sich für die anste­hen­den Pro­jek­te in der Gemein­de bera­ten und positionieren.

Der Kas­sen­be­richt des Schatz­mei­sters Dr.Johannes Bail, wies einen leich­ten Über­schuss aus und die Kas­sen­prü­fer Mar­tin Traut­ner beschei­nig­te eine ein­wand­freie Kassenführung.

Die Ehrun­gen lang­jäh­ri­ger Mit­glie­der über­nahm, auf­grund der krank­heits­be­ding­ten Ver­hin­de­rung von Kreis­vor­sit­zen­dem MdL Micha­el Hof­mann, Orts­vor­sit­zen­der Micha­el Knör­lein. Für 10 Jah­re Ver­bun­den­heit zur CSU konn­ten Andre­as Plei­chin­ger und Sven Schacht­ner geehrt wer­den. Seit 20 Jah­ren hält Wer­ner Löb­lein dem Orts­ver­band die Treue. Für 30 Jah­re Mit­glied­schaft wur­den Johan­nes Pie­ger und Ulrich Vasold geehrt. Stol­ze 40 Jah­re sind Rosa und Hans Sin­ger in der CSU. Die Geehr­ten erhiel­ten eine Urkun­de und ein Präsent.

Eine kur­ze Dis­kus­si­ons­run­de und der Aus­blick des Vor­sit­zen­den auf das kom­men­de Jahr been­de­ten die Ortshauptversammlung.