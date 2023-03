Am Sams­tag, 25. März, fin­det in der Klo­ster­kir­che in Forch­heim ein „Night­fe­ver-Spe­cial“ unter dem Mot­to „Abend des Lich­tes“ statt. Vor­aus geht um 18.00 Uhr der Vor­abend­got­tes­dienst. Der Beginn ist ca. 19.10 Uhr.

„Night­fe­ver“ bedeu­tet, die Nacht zum Tag zu machen, in ange­neh­mer Atmo­sphä­re zur Ruhe fin­den, im Ker­zen­schein medi­ta­ti­ver Musik lau­schen, im Gespräch Gott begeg­nen. Dabei wird das Aller­hei­lig­ste auf dem Altar aus­ge­setzt sein.

Ein beson­de­res Ange­bot ist die Mög­lich­keit, das Gespräch mit dem Prie­ster zu suchen und auf Wunsch das Buß­sa­kra­ment in der Fasten­zeit zu empfangen.

Licht­il­lu­mi­na­tio­nen sol­len dazu bei­tra­gen, die­sen „Abend des Lich­tes“ in eine ganz­heit­li­che und far­bi­ge Atmo­sphä­re ein­zu­tau­chen. Johan­na Scherl mit der Har­fe und Mar­ti­na Heil­mann an der Orgel umrah­men den Abend musikalisch.

Ein­tritt frei!