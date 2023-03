Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung in der Egger­bach-Hal­le am 23. März

Die Ener­gie­wen­de ist in aller Mun­de. Da ist die Rede vom Koh­le- und Atom­aus­stieg, dem Aus­bau erneu­er­ba­rer Ener­gien, der dro­hen­den Über­la­stung der Strom­net­ze oder dem nahen­den Black­out. All die­se Aspek­te wer­den vor allem auf Ebe­ne der gro­ßen Poli­tik dis­ku­tiert. Bei unse­rer Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung „Ener­gie­wen­de selbst­ge­macht – Was kann ich tun, wie wer­de ich unter­stützt?“ möch­ten wir uns hin­ge­gen den Mög­lich­kei­ten und Maß­nah­men zuwen­den, die jeder Ein­zel­ne von uns bei sich Zu Hau­se im Pri­va­ten ange­hen und so sei­nen per­sön­li­chen Bei­trag zum Gelin­gen der Ener­gie­wen­de lei­sten kann. Bei der Ver­an­stal­tung wird unser Fach­re­fe­rent Mar­kus Ruck­de­schel von der Ener­gie­agen­tur Nord­bay­ern u.a. The­men wie die pri­va­te Strom­erzeu­gung mit Pho­to­vol­ta­ik, die Elek­tri­fi­zie­rung der Wär­me­er­zeu­gung (Wär­me­pum­pe im Alt­bau), Poten­zia­le zur Ener­gie­ein­spa­rung sowie die wich­tig­sten Aspek­te der Elek­tro­mo­bi­li­tät beleuch­ten. Außer­dem wer­den aktu­el­le Kre­dit- und För­der­pro­gram­me für pri­va­te Haus­hal­te vorgestellt.

Die Ver­an­stal­tung fin­det am Don­ners­tag, den 23. März um 19 Uhr in der Egger­bach-Hal­le, Josef-Kolb-Stra­ße 10a in Eggols­heim statt.

Ein­ge­la­den sind inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus allen Gemein­den der Alli­anz Reg­nitz-Aisch und auch der Stadt Eber­mann­stadt. Wir freu­en uns auf reges Interesse!