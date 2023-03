Mit­ma­chen lohnt sich für Unter­neh­men und Ein­rich­tun­gen – jetzt anmelden!

Am 27. April 2023 ist es wie­der soweit: Beim bun­des­wei­ten Akti­ons­tag Girls’ Day haben Mäd­chen und Jun­gen die Gele­gen­heit, sich frei von Geschlech­ter­kli­schees in span­nen­den Aus­bil­dungs­be­ru­fen oder Stu­di­en­gän­gen aus­zu­pro­bie­ren. Die Akti­ons­ta­ge Girls’ Day und Boys’ Day sind das welt­weit größ­te Pro­gramm zur Beruf­li­chen Ori­en­tie­rung, das den Gedan­ken einer Berufs- und Stu­di­en­wahl frei von Rol­len­kli­schees för­dert und indi­vi­du­el­le Erfah­rungs­räu­me schafft.

Der Girls‘ Day fin­det für Mäd­chen u. a. in der IT, im Hand­werk, in den Natur­wis­sen­schaf­ten oder im Bereich Tech­nik statt. Im Rah­men des Boys’ Day ler­nen Jun­gen schwer­punkt­mä­ßig Beru­fe und Stu­di­en­gän­ge in der Pfle­ge, in der Erzie­hung, in Dienst­lei­stungs­be­rei­chen oder in der Sozia­len Arbeit kennen.

Durch eine Betei­li­gung kön­nen sich Unter­neh­men sowie sozia­le Ein­rich­tun­gen neue Per­so­nal­res­sour­cen erschlie­ßen, indem sie für ihren Berufs­stand wer­ben und ihr gesell­schaft­li­ches Enga­ge­ment für mehr Viel­falt und Chan­cen­gleich­heit demonstrieren.

Infos und Anmeldung:

Unter­neh­men und Jugend­li­che ab der 5. Klas­se kön­nen sich auf den bei­den bun­des­wei­ten Platt­for­men www​.girls​-day​.de bzw. www​.boys​-day​.de infor­mie­ren und anmelden.

Die Mäd­chen und Jun­gen sind an die­sem Tag über die bun­des­wei­te Orga­ni­sa­ti­on des Girls’ und Boys’ Day versichert.

Ansprech­part­ne­rin in Bam­berg: Jana Wolf von den beruf­li­chen Fort­bil­dungs­zen­tren der baye­ri­schen Wirt­schaft (bfz) gGmbH Bam­berg, Tel. 0951 93224–41, E‑Mail: jana.​wolf@​bfz.​de