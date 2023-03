2024 steht in der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Bau­nach ein wei­te­rer wich­ti­ger Mei­len­stein in Sachen Digi­ta­li­sie­rung an: Die Glas­fa­ser­Plus star­tet mit dem Glas­fa­ser­aus­bau. Für rund 3.400 Haus­hal­te in den Gemein­den Bau­nach, Recken­dorf, Lau­ter und Gerach wer­den in die­sem Zuge Anschlüs­se mit bis zu 1 Giga­bit pro Sekun­de realisiert.

Glas­fa­ser­Plus ist ein Unter­neh­men der Deut­schen Tele­kom und IFM Inve­stors, einem austra­li­schen Fonds­ver­wal­ter, der im Eigen­tum von Pen­si­ons­kas­sen steht und glo­bal Pen­si­ons­gel­der in Infra­struk­tur­un­ter­neh­men anlegt. Der Vor­teil: Glas­fa­ser­Plus macht ihre Aus­bau­vor­ha­ben nicht von Vor­ver­mark­tungs­quo­ten abhän­gig. Das heißt, unab­hän­gig von der Anzahl der vor­ab ange­mel­de­ten Glas­fa­ser­an­schlüs­se in der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Bau­nach, wird der Aus­bau in jedem Fall durchgeführt.

„Glas­fa­ser bedeu­tet schnel­les und sta­bi­les Inter­net für unse­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger und unse­re Unter­neh­men. Das ist wich­ti­ger denn je. Denn mit die­ser wich­ti­gen Tech­no­lo­gie steigt nicht nur die Lebens­qua­li­tät in unse­ren Gemein­den, sie wirkt sich auch posi­tiv auf den Wert von Immo­bi­li­en aus. Der Stand­ort bleibt attrak­tiv für Unter­neh­men. Schon bald wird uns das gan­ze Poten­ti­al der digi­ta­len Welt zur Ver­fü­gung ste­hen, ob im Home Schoo­ling, Home­of­fice oder beim Sur­fen. Des­we­gen freu­en wir uns, dass der Glas­fa­ser-Aus­bau nun bald Rea­li­tät wird.“, sind sich die Bür­ger­mei­ster unse­rer Gemein­den einig.

„In Licht­ge­schwin­dig­keit sur­fen, sta­bil strea­men und per Video kom­mu­ni­zie­ren ist schon lan­ge kein Luxus mehr, son­dern für mehr und mehr Men­schen Basis ihres täg­li­chen Lebens. Mit dem Aus­bau des Glas­fa­ser­net­zes trei­ben wir dar­um kon­se­quent die Ver­brei­tung einer Vor­sor­gungs­struk­tur vor­an, die auch den länd­li­chen Raum an einer Digi­ta­li­sie­rung teil­ha­ben lässt“, so Jens Ber­wik von GlasfaserPlus.

Die Glas­fa­ser­Plus stellt ihr Netz allen Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­an­bie­tern zur Ver­fü­gung. Bür­ge­rin­nen und Bür­ger haben damit die freie Wahl, bei wel­chem Unter­neh­men sie Inter­net, Tele­fon oder Fern­se­hen buchen möch­ten. Die Glas­fa­ser­Plus wird bis 2028 vier Mil­lio­nen giga­bit­fä­hi­ge Glas­fa­ser­an­schlüs­se vor allem im länd­li­chen Raum bau­en. Für den Aus­bau in Bau­nach, Recken­dorf, Lau­ter und Gerach hat die Tele­kom bereits ange­kün­digt, das Netz der Glas­fa­ser­Plus nut­zen zu wollen.

Kosten­lo­ser Anschluss der Immo­bi­lie wäh­rend der Ausbauphase

Die Glas­fa­ser­Plus schließt Ihre Immo­bi­lie wäh­rend der Aus­bau­pha­se kosten­frei an, wenn Kun­din­nen oder Kun­den einen Glas­fa­ser­ta­rif bei einem Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­an­bie­ter abschlie­ßen. Die Glas­fa­ser­Plus benö­tigt in die­sem Fall ledig­lich eine Geneh­mi­gung, den Anschluss her­stel­len zu dür­fen, weil die Arbei­ten dafür auf Pri­vat­grund gesche­hen. Die Beauf­tra­gung geschieht folgendermaßen:

Kun­din­nen oder Kun­den buchen bei einem belie­bi­gen Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­an­bie­ter einen Glas­fa­ser­ta­rif. Der nimmt wie­der­um Kon­takt mit der Glas­fa­ser­Plus auf und küm­mert sich um die Geneh­mi­gung und Details. Bei einer Buchung nach der Aus­bau­pha­se ent­ste­hen Kosten für einen Hausanschluss.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen zum Glas­fa­ser­aus­bau in Bau­nach, Recken­dorf, Lau­ter und Gerach wer­den recht­zei­tig durch Ver­öf­fent­li­chung im Mit­tei­lungs­blatt und auf der Inter­net­sei­te der VG Bau­nach www​.vg​-bau​nach​.de bekanntgegeben.

Kurz­in­fo: