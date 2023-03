Der Geschichts­ver­ein Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se (CHW) lädt für Mitt­woch, 22. März 2023, 19.30 Uhr, alle Geschichts­in­ter­es­sier­ten zu einem Vor­trags­abend in das Amt für Länd­li­che Ent­wick­lung in Bam­berg (Non­nen­brücke 7a) ein. Der ober­frän­ki­sche Bezirks­hei­mat­pfle­ger Prof. Dr. Gün­ter Dip­pold berich­tet über die Rei­se­be­schrei­bung des Ber­li­ner Auf­klä­rers Fried­rich Nico­lai, der 1781 das Klo­ster Banz und die Stadt Bam­berg besuch­te. An die­sen bei­den Bei­spie­len zeigt der Refe­rent auf wie der ein­fluss­rei­che Autor sei­ne Rei­se­sta­tio­nen sah und wer­te­te und wie er durch sei­ne Ver­öf­fent­li­chung das Bild die­ser Orte prägte.

Der Vor­trag ist öffent­lich. Er ist kosten­frei und ohne Vor­anmel­dung zugäng­lich. www​.chw​-fran​ken​.de