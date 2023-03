Am kom­men­den Sonn­tag bie­tet das Histo­ri­sche Muse­um im Rah­men des Main Fluss Festes eine Stadt­füh­rung zum The­ma Was­ser in der Stadt an.

In Euro­pa des 21. Jahr­hun­derts erle­ben wir inzwi­schen zuneh­mend Phä­no­me­ne wie extre­me Dür­ren, Brän­de und die zer­stö­re­ri­sche Kraft des Was­ser in Über­flu­tun­gen und gefähr­lich stei­gen­de Flusspegel.

Was erzählt uns die Geschich­te über den Umgang mit dem kost­ba­ren Roh­stoff? Wel­che Bedeu­tung hat­te Was­ser und wie hat sich die­se im Lau­fe der Zeit ver­än­dert? Wir gehen auf die Suche nach Fluss­läu­fen und schau­en uns an, wie uns das Was­ser in unse­rer Stadt ste­tig beglei­te­te und mit uns geflos­sen ist.

„Von Sint­flu­ten und Was­ser­not – Was­ser in der Stadt“