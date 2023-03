Gerich­te aus Mada­gas­kar bei der Fasten­ak­ti­on 2023

Auch in die­sem Jahr fin­det im Schlen­kerla wie­der das Fasten­es­sen zugun­sten der Mise­re­or Fasten­ak­ti­on 2023 statt. Am kom­men­den Sonn­tag, den 26. März 2023 kön­nen Sie von 11:30 bis 15 Uhr Gerich­te aus Mada­gas­kar im Schlen­kerla ver­zeh­ren oder als To-Go-Gericht mit nach Hau­se neh­men. Pro ver­kauf­te Fasten­spei­se gehen 2 € an die Mise­re­or Akti­on. Wei­te­re Spen­den kön­nen in die auf­ge­stell­te Spen­den­box gege­ben oder direkt auf das Spen­den­kon­to „Schlen­kerla Fasten­es­sen 2023“ über­wie­sen wer­den. Im Mit­tel­punkt der Fasten­ak­ti­on ste­hen in die­sem Jahr Mäd­chen und Frau­en aus Mada­gas­kar, die maß­geb­lich zum gesell­schaft­li­chen Wan­del in ihrem Land bei­tra­gen. Um den Ablauf so rei­bungs­los wie mög­lich zu gestal­ten, bit­tet das Schlen­kerla um Vor­be­stel­lung unter 0951–56050.

Mada­gas­kar steht im Mit­tel­punkt der dies­jäh­ri­gen Mise­re­or Akti­on, die Mäd­chen und Frau­en vor Ort dabei unter­stützt, mit ihren Ideen und Pro­jek­ten den gesell­schaft­li­chen Wan­del vor­an­zu­trei­ben. The­re­sa Schu­berth und Wolf­gang Theil, Küchen­lei­tung des Schlen­kerla, haben gründ­lich recher­chiert und brin­gen am Sonn­tag Spe­zia­li­tä­ten aus Mada­gas­kar auf die Tel­ler. Neben in Rei­steig gebacke­nen Nem mit Gemü­se oder Fleisch wird es Hähn­chen mit Kokos­nuss und Reis, Toma­ten­sa­lat und die Süß­spei­se Koba geben.

„Mise­re­or setzt sich mit sei­nen Fasten­ak­tio­nen für mehr Gerech­tig­keit und Chan­cen­gleich­heit in der Welt ein. Die­ses wich­ti­ge Enga­ge­ment wol­len wir gern nach Kräf­ten unter­stüt­zen und hof­fen des­halb, dass wir auch in die­sem Jahr vie­le Gäste mit unse­rem Fasten­es­sen begei­stern kön­nen“, sagt Mat­thi­as Trum, Schlen­kerla Bräu in 6. Fami­li­en­ge­ne­ra­ti­on. Das Fasten­es­sen sei eine gute Gele­gen­heit, ein­mal inne­zu­hal­ten und den Blick dort­hin zu len­ken, wo es Men­schen weni­ger gut haben. „Außer­dem ist es eine ech­te Schlen­kerla Pre­miè­re: Gerich­te aus Mada­gas­kar gab es bei uns noch nie und unser Küchen­team hat die­se Her­aus­for­de­rung mit viel Freu­de und Ein­satz angenommen.“

Gespen­det wer­den kann ganz bequem online unter

https://​www​.mise​re​or​.de/​s​p​e​n​d​e​n​/​s​p​e​n​d​e​n​a​k​t​i​o​n​e​n​/​e​i​g​e​n​e​-​s​p​e​n​d​e​n​a​k​t​i​o​n​s​t​a​r​t​e​n​/​?​c​f​d​=​k​1​u5j oder über bei­gefüg­ten QR-Code.

Fasten­ge­rich­te im Überblick:

Nem – in Rei­steig gebacken, gefüllt mit Gemü­se oder Fleisch 8,30€

Ako­ho Sy Voanio mit Rogay – Hähn­chen mit Reis und fri­scher Kokos­nuss und Toma­ten­sa­lat mit Zwie­beln und Chi­li 17,30€

Koba – Süß­spei­se aus Reis­mehl, Zucker und Erd­nüs­sen in Bana­nen­blät­tern 8,30€

Das Schlen­kerla, die histo­ri­sche Rauch­bier­braue­rei, befin­det sich in der Domi­ni­ka­ner­stra­ße 6, 96049 Bamberg.