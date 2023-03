Ihr kom­pe­ten­ter Part­ner in der Regi­on – seit über 45 Jahren

Wo frü­her „nur“ gekocht wur­de, ist heu­te oft der Lebens­mit­tel­punkt der Fami­lie. Des­halb soll­te eine Küche nicht nur funk­tio­nal, son­dern auch ein Wohl­fühlort sein. Dazu muss sie von Anfang an sorg­fäl­tig geplant wer­den. Die Gestal­tung lässt mitt­ler­wei­le viel Spiel­raum für indi­vi­du­el­le Wün­sche zu. „Unter Küchen­pla­nung ver­ste­hen wir mehr als For­men und Far­ben. Wir haben stets das Gan­ze im Blick: Ihre Küche, in der Ihre Arbeits­ab­läu­fe unter­stützt wer­den, in der Sie über genü­gend Stau­raum ver­fü­gen und in der Ihnen alles leicht von der Hand geht,“ so Vero­ni­ka Habicht-Häcki, Geschäfts­füh­re­rin von DIE KÜCHEN­PLA­NER habicht+sporer.

Qua­li­tät made in Ger­ma­ny: Unse­re Uni­ca-Küchen wer­den in Deutsch­land her­ge­stellt und sind mit hoch­wer­ti­gen Mar­ken­ge­rä­ten nam­haf­ter Her­stel­ler aus­ge­stat­tet. Zudem kom­men aus­ge­such­te Mate­ria­li­en wie Natur­stein oder Gra­nit für die Arbeits­plat­ten zum Ein­satz. Ger­ne gewäh­ren wir fünf Jah­re Garan­tie auf Möbel und Ein­bau­ge­rä­te. Mit Funk­tio­na­li­tät, klu­ger Raum­nut­zung und tech­ni­schen Neue­run­gen brin­gen wir höch­ste Qua­li­tät in Ihre Küche.

Fin­den Sie Ihre neue Traum­kü­che in einem unse­rer Küchen­stu­di­os – oder pla­nen Sie mit uns einen Besuch bei Ihnen zu Hau­se für ein ent­spann­tes Bera­tungs­ge­spräch in Ihren eige­nen vier Wän­den! Auch zu unse­ren Gerä­te­vor­füh­run­gen und Koch­kur­sen laden wir Sie herz­lich ein, ange­bo­ten von Pro­fi­koch Pierre Rocho an unse­rem Stand­ort in Hirschaid. Mehr Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter die​kue​chen​pla​ner​.de

DIE KÜCHEN­PLA­NER habicht + spo­rer Hirschaid GmbH

Indu­strie­str. 20 96114 Hirschaid

(Wei­te­re Stand­or­te in Nürn­berg, Fürth und Roth)

Tele­fon: 09543–443090

E‑Mail: hirschaid@​diekuechenplaner.​de

https://​www​.die​kue​chen​pla​ner​.de

Öff­nungs­zei­ten Hirschaid