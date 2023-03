Bis ein­schließ­lich Sonn­tag weht der Früh­ling durch die Mes­se Nürn­berg: Die Frei­zeit Mes­se stellt die The­men Cara­van, Tou­ri­stik, Gar­ten, Out­door und Sport in den Mit­tel­punkt. Am Mitt­woch wur­de sie von Joa­chim Herr­mann, dem Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ster des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on, fei­er­lich eröffnet.

Zur Frei­zeit Mes­se fin­den die Besu­cher in acht Hal­len und dem Mes­se­park Ange­bo­te für die akti­ve Frei­zeit, den hei­mi­schen Gar­ten, die näch­ste Rei­se und die neue Out­door­Sai­son. Dar­über hin­aus gibt es eine gro­ße Viel­falt an Cara­vans und Reisemobilen.

Rei­se­lust und Freizeit-Träume

Die Frei­zeit Mes­se lie­fert die rich­ti­ge Inspi­ra­ti­on für die näch­ste Rei­se und weckt die Sehn­sucht nach Ent­deckun­gen in Nah und Fern. Im Fokus ste­hen die belieb­ten Rei­se­zie­le im Alpen­raum sowie der regio­na­le Tou­ris­mus. Für Tages­tou­ren und Aus­flü­ge in Fran­ken und der Ober­pfalz gibt es wie­der umfang­rei­che Tipps vom Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg VGN sowie von Fran­ken Tou­ris­mus. Besu­cher kön­nen sich auf der Frei­zeit Mes­se auch über die näch­ste Fern­rei­se infor­mie­ren und erhal­ten Infor­ma­tio­nen, zum Bei­spiel zu Kreuz­fahr­ten. Der Air­port Nürn­berg stellt den neu­en Som­mer­flug­plan vor und prä­sen­tiert die aktu­el­len Non­stop-Zie­le ab Nürnberg.

invi­va – alles, was das Leben bewegt

Die invi­va beglei­tet die Frei­zeit Mes­se an allen Tagen und bringt Ange­bo­te rund um Well­ness und Gesund­heit mit. Dort zei­gen Ver­bän­de und Ver­ei­ne, wie man sei­ne Frei­zeit aktiv gestal­ten und2 ehren­amt­lich tätig wer­den kann. Mit dabei sind die Johan­ni­ter, die zu ihrer Arbeit sowie rund um Sicher­heit und Gesund­heit infor­mie­ren. Die The­men Well­ness, Gesund­heit und Wohl­be­fin­den wer­den im Forum „Gesund­heit Regio­nal“ prä­sen­tiert. Das Maga­zin „sechs + sech­zig“ bringt an allen Tagen ein abwechs­lungs­rei­ches Büh­nen­pro­gramm auf die Mes­se und stellt Gene­ra­tio­nen­fra­gen in den Fokus.

Action und Sport – im Was­ser und an Land

Die Hal­le 11.0 stellt ver­schie­de­ne Trend­sport­ar­ten in den Fokus und lie­fert die pas­sen­de Aus­rü­stung. Von Klet­tern über Moun­tain­bike und BMX bis hin zu Was­ser­sport-Trends, wie Kajak, SUP-Yoga oder SUP-Polo.

Von Mitt­woch bis Frei­tag sind Schul­klas­sen dazu ein­ge­la­den, den Unter­richt ins Mes­se­zen­trum zu ver­le­gen. Im Pro­gramm ste­hen akti­ve Work­shops zu den The­men „Was­ser­sport“, „Balan­ce und Rad­sport“, „Fit­ness und Klet­tern“. Zum Start der Musik-Mes­se am Frei­tag sind auch musi­ka­li­sche Work­shops im Ange­bot. An den Nach­mit­ta­gen und am Wochen­en­de kön­nen Kin­der zwi­schen sechs und 13 Jah­ren beim Hei­mat­rausch Kid‚s Club Spiel, Spaß und Bewe­gung erleben.

Ab Frei­tag wird die Frei­zeit Mes­se von der neu­en Musik-Mes­se Nürn­berg (Frei­tag bis Sonn­tag) beglei­tet, am Wochen­en­de fin­det die Whisk(e)y‑Messe THE VIL­LA­GE (Sams­tag und Sonn­tag) par­al­lel statt.

Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen unter www​.frei​zeit​mes​se​.de