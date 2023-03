Acht Pro­jek­te für Kleinst­gär­ten und Hoch­bee­te mit Mehr­wert im Stadt­ge­biet haben Stu­die­ren­den der Hoch­schu­le Coburg ent­wickelt. Im Rah­men des Pro­jek­tes CO-Gar­dening konn­te die Bevöl­ke­rung abstim­men, wel­ches Pro­jekt den Coburger*innen am besten gefällt? Zusätz­lich zur Prä­sen­ta­ti­on auf der Green Deal-Platt­form (https://​mit​ma​chen​.coburg​.de) waren die Pro­jekt-Model­le im Stadt­haus aus­ge­stellt. Voten konn­te man sowohl auf der Platt­form als auch mit einem Stimm­zet­tel in der Ausstellung.

Gewon­nen hat das Pro­jekt „Die Wabe“ von Loui­se Cha­mi­lew, Lara-Sophie Tch­ad­jobi und Nico­le Hei­er. Dabei han­delt es sich um zusam­men­ge­wür­fel­te Beet-Modu­le in Hexa­gon­form, die in ver­schie­de­nen Arbeits­hö­hen die Mög­lich­keit bie­ten, eige­nes Gemü­se, Kräu­ter oder Ähn­li­ches anzu­bau­en. „Die Wabe“ bekam 189 Online- und 17 Papier­stim­men – ins­ge­samt 206. Das Preis­geld beträgt 500 Euro.

Auf dem zwei­ten Platz lan­de­te das Pro­jekt „Scrat“ von Eva Con­ci, Johan­na Bal­le­strem und Ron­ja Augs­burg. Der Ent­wurf basiert auf den drei Grund­mo­du­len Hoch­beet, Regal und Sitz­bank. Alle Modu­le kön­nen an den jewei­li­gen Ort und nach indi­vi­du­el­len Bedürf­nis­sen ange­passt wer­den und sind für jeden zugäng­lich. „Scrat“ bekam 158 Online- und 25 Papier­stim­men – ins­ge­samt 183. Das Preis­geld beträgt 300 Euro.

Den drit­ten Platz belegt das Pro­jekt „Pflanz­matt!“ von Lea Neu­bau­er, Vanes­sa Dorn und Sarah Horn. Das modu­la­re Rie­sen­schach­feld aus 64 Holz­tei­len wird mit ver­schie­den hohen Pflan­zen bestückt, die den Rang der „Schach­fi­gu­ren“ sym­bo­li­sie­ren. Die mit Moos begrün­ten Ele­men­te des Pflan­zen­schachs sind kom­pakt gestal­tet und kön­nen über­ein­an­der­ge­sta­pelt wer­den. „Pflanz­matt!“ erhielt 66 Online- und 4 Papier­stim­men – ins­ge­samt 70. Das Preis­geld beträgt 200 Euro.

Die Nächst­plat­zier­ten sind „Beet-Sha­ring“ (58 Online‑, 9 Papier­stim­men – ins­ge­samt 67), „Open­UP“ (42 + 21 = 63), „Stadt.finden“ (35 + 18 = 53), „in‚klood“ (32 + 21 = 53) und „UpSi“ (25 + 24 = 49).

Das Green Deal-Team gra­tu­liert herz­lich und bedankt sich für das Engagement.

Wel­che Pro­jek­te im Stadt­ge­biet umge­setzt wer­den, hat eine Jury aus Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig, Phil­ipp Stingl und Carl Baet­jer von der Hoch­schu­le Coburg und Anet­te Vogel von der Geschäfts­lei­tung der Wohn­bau Stadt Coburg (WSCO) bera­ten. Die Aus­wahl fiel auf: Open­UP: gut und viel­sei­tig ein­setz­bar und eine Berei­che­rung für den Cobur­ger Wochen­markt. Auch bei Schu­len gut ein­setz­bar. Scrat: gut gemein­sam mit dem Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus rea­li­sier­bar. Pflanz­matt!: Für den Markt gut geeig­net Beet sha­ring: eine inno­va­ti­ve Idee für gemein­sa­mes gärtnern.

Das Pro­jekt geht im Som­mer­se­me­ster unter dem Titel „CO-Gar­dening 2.0 – Hoch­bee­te mit Mehr­wert für unse­re Stadt Coburg – Kleinst­gär­ten im Cobur­ger Stadt­raum“ an der Hoch­schu­le in die Wei­ter­ent­wick­lung. Die Ent­wür­fe sind so wei­ter zu ent­wickeln, dass sie von Cobur­ger Bürger*innen oder etwa von Schul­gup­pen wei­test mög­lich selbst­stän­dig umge­setzt wer­den kön­nen. Die Ent­wür­fe wer­den daher unter einem Open-Source-Gedan­ken geprüft und bewer­tet. Ziel ist es, dass Inter­es­sier­te mög­lichst nie­der­schwel­lig, z.B. bei Crea­po­lis nach Anlei­tung und unter mög­li­cher Betreu­ung eigen­stän­dig tätig wer­den kön­nen und so eine Hil­fe­stel­lung zur Selbst­er­mäch­ti­gung erfah­ren. Die Pro­jek­te die­nen als Anreiz, selbst tätig zu wer­den und als Bürger*innen aktiv die nach­hal­ti­ge Trans­for­ma­ti­on des Stadt­raums auf viel­fäl­ti­ge Wei­se mitzugestalten.