Bei den Damen des Burg­kunst­adter Baur SV gab es kürz­lich wie­der Grund zur Freu­de. In der abge­lau­fe­nen Spiel­zeit der Win­ter­run­de hol­te die Mann­schaft in sechs Spie­len fünf deut­li­che Sie­ge und muss­te nur ein Unent­schie­den quit­tie­ren. Mit die­ser sou­ve­rä­nen Lei­stung sicher­ten sich die Spie­le­rin­nen unge­fähr­det die Mei­ster­schaft in ihrer Grup­pe der Nord­li­ga 2.

Beson­ders bemer­kens­wert waren die Lei­stun­gen von Mann­schafts­füh­re­rin Julia Wim­mer und Nach­wuchs­spie­le­rin Lia Meindl­schmidt, die die Wett­spiel­run­de mit einer 11:1- bzw. 9:1‑Bilanz äußerst erfolg­reich absol­vier­ten und maß­geb­lich zum Erfolg beitrugen.

Erfreut über die­sen Erfolg zeig­te sich der Sport­wart des Baur SV, Ste­fan Kor­nitz­ky: „Der gan­ze Ver­ein freut sich natür­lich sehr über die erfolg­rei­che Win­ter­sai­son unse­rer Damen. Wir alle gra­tu­lie­ren zu die­ser groß­ar­ti­gen Lei­stung und hof­fen, dass unse­re Damen ihre tol­le Form für die Som­mer­sai­son kon­ser­vie­ren können.“