Bir­git Süß – Das Graue vom Himmel

Frei­tag, 24.03.2023 – Uhr­zeit 20:00 – Ver­an­stal­ter: Jun­ges Thea­ter Forch­heim, Kasern­stra­ße 9, 91301 Forchheim

Inzwi­schen in der Lebens­hälf­te ange­langt, in der man nicht nur zuse­hends, son­dern auch zuneh­mend älter wird und man von grau­en Haa­ren an ganz unver­mu­te­ten Kör­per­stel­len über­rascht wird, kommt Bir­git Süss in ihrem neu­en Pro­gramm aus dem Stau­nen nicht mehr her­aus: Weil – frü­her war doch alles schö­ner. Aber isses jetzt besser?

Zeit, viel­leicht doch lang­sam mal erwach­sen zu wer­den – wo wir uns doch schon in der blau­en Stun­de des Lebens befin­den – Aber was, wenn Golf­spie­len trotz­dem immer noch zu lang­wei­lig ist, aus­ge­rech­net der Acht­sam­keits­kurs einen zur Rase­rei brin­gen kann und man sich außer­dem still und heim­lich in eine Cra­zy Cat Lady ver­wan­delt? Die übri­gens auf Insta­gram am lieb­sten Hai­en und Axolotl folgt.

„Das Graue vom Him­mel“ – eine Fahrt ins Blaue mit grau­en Sträh­nen – ein Hoff­nungs­schim­mer am Hori­zont, wenn der All­tag mal wie­der über einem zusam­men­schlägt und sich zu einem Kurio­si­tä­ten­ka­bi­nett entwickelt.

Und natür­lich: Es wird gesun­gen. Noch mehr Chan­sons. Noch schö­ne­res Lied­gut. Übers Rad­fah­ren. Und natür­lich über die Lie­be. Auf schwä­bisch. Mit dabei : Klaus Rat­zek an Tuba & Kontrabass

Prei­se: 18,- €, ermä­ßigt 16,- € | VVK 17,50 €, ermä­ßigt 15,30 € (inkl. VVK- und System­ge­büh­ren) Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 31 (09191/3515930) sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de