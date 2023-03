In der gut besuch­ten Fest­hal­le am Deer­li­jker Platz in Neun­kir­chen am Brand kamen am 11. März nach drei Jah­ren Pau­se Big Band-Lieb­ha­ber wie­der auf ihre Kosten. Unter der Lei­tung von Edmund Rol­le und mode­riert von Mar­tin Stau­b­ach prä­sen­tier­te die Big Band „von der Rol­le“ der Jugend- und Trach­ten­ka­pel­le Neun­kir­chen am Brand e.V. ein abwechs­lungs­rei­ches und stim­mungs­vol­les Pro­gramm aus Jazz, Swing, Blues und Pop.

Sou­ve­rän unter­stützt wur­de die Big Band von der her­aus­ra­gen­den Sän­ge­rin Ker­stin Horz, wel­che mit ihrer kraft­vol­len Stim­me Songs wie „Over the rain­bow“ oder „Sky­fall“ zum Besten gab. Neben die­sen gesang­li­chen High­lights gab es eine Pre­miè­re: Bene­dikt Sch­le­i­nitz, aus den Rei­hen der Big Band, setz­te unter Beweis, dass er nicht nur sehr gut an sei­nem Instru­ment der Trom­pe­te ist, son­dern auch ein talen­tier­ter Sän­ger in ihm steckt. Im Duett mit Ker­stin Horz begei­ster­te er mit den Songs „Things“ und „Some­thing stu­pid“ die Zuschauer.

Nach einem sehr kurz­wei­li­gen Kon­zert­abend und drei wei­te­ren Zuga­ben ver­ab­schie­de­ten die Zuschau­er die Big Band und Ker­stin Horz mit Stan­ding Ova­tions. Die Big Band „von der Rol­le“ mit ihrem Lei­ter Edmund Rol­le lie­fer­te mit die­sem Abend ein mehr als wür­di­ges Aus­ru­fe­zei­chen zum 20-jäh­ri­gen Bestehen.