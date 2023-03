Pas­send zum Welt­was­ser­tag am 22. März haben Umwelt­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber und Regie­rungs­prä­si­den­tin Heid­run Piwer­netz die neue Was­ser­schu­le Forch­heim in der Wal­ter-Schott­ky-Grund­schu­le Pretz­feld eröffnet.

Die Grund­schu­le Pretz­feld, der Markt Pretz­feld, die Stadt­wer­ke Eber­mann­stadt und Forch­heim sowie das Was­ser­wirt­schafts­amt Kro­nach stel­len ab sofort den Grund­schu­len und För­der­schu­len aus dem Land­kreis Forch­heim ein Was­ser­klas­sen­zim­mer zur Ver­fü­gung. Was im und am Fluss lebt, kön­nen die jun­gen Was­ser­ex­per­tin­nen und Was­ser­ex­per­ten direkt an der vor­bei­flie­ßen­den Tru­bach erforschen.

Bay­erns Umwelt- und Ver­brau­cher­schutz­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber beton­te: „Was­ser ist Leben. Die­sen Gedan­ken wol­len wir in die Schu­len tra­gen. Es freut mich sehr, dass es jetzt auch ein Was­ser­klas­sen­zim­mer im Land­kreis Forch­heim gibt. Um für die Schü­ler einen siche­ren Zugang zum Gewäs­ser zu ermög­li­chen und gleich­zei­tig einen Bei­trag zur Ver­bes­se­rung der Gewäs­ser­struk­tur zu lei­sten, wur­de das Ufer der Tru­bach lokal umge­stal­tet. Damit begei­stern wir bereits die Jüng­sten mit einem Bil­dungs­an­ge­bot der Extra­klas­se. In der Was­ser­schu­le wird Was­ser mit allen Sin­nen erleb­bar: Die Kin­der ler­nen vor Ort ganz prak­tisch mit Ver­su­chen, Unter­su­chun­gen oder Exkur­sio­nen die Eigen­schaf­ten des Was­sers sowie sei­ne Bedeu­tung als Lebens­raum und wich­tig­stes Lebens­mit­tel ken­nen. Sie erhal­ten einen Ein­blick in den Auf­bau unse­rer Trink­was­ser­ver­sor­gung sowie der Abwas­ser­be­hand­lung. Die Was­ser­schu­le soll bei Kin­dern und Leh­rern die Begei­ste­rung und Lei­den­schaft für Was­ser wecken.“

Mit der Was­ser­schu­le Ober­fran­ken unter­stützt die Regie­rung von Ober­fran­ken die Lehr­kräf­te dabei, das wich­ti­ge The­ma Was­ser abwechs­lungs­reich und leicht in den Unter­richt zu inte­grie­ren. Ziel­grup­pe sind vor allem die 3. und 4. Jahr­gangs­stu­fen. Das Was­ser­klas­sen­zim­mer bie­tet viel­fäl­ti­ge Mög­lich­kei­ten für Was­ser­ex­pe­ri­men­te, Gewäs­ser­un­ter­su­chun­gen an der Tru­bach, mit inter­ak­ti­ven Model­len oder mit Hil­fe von Mikro­sko­pen. Durch Koope­ra­ti­on mit den Stadt­wer­ken Forch­heim und Eber­mann­stadt kön­nen die Schü­le­rin­nen und Schü­ler im Rah­men von Füh­run­gen im Was­ser- und Klär­werk den Weg des Was­sers von der Gewin­nung bis zur Rei­ni­gung in der Klär­an­la­ge erleben.

Neben der neu eröff­ne­ten Was­ser­schu­le Forch­heim in Pretz­feld bestehen auch Was­ser­schu­len in Bam­berg, Bay­reuth, Coburg sowie in den Schul­land­hei­men Wei­ßen­stadt und Stein­bach am Wald.

Akti­on Grund­was­ser­schutz – Trink­was­ser für Oberfranken

Mit der Akti­on Grund­was­ser­schutz – Trink­was­ser für Ober­fran­ken setzt sich die Regie­rung von Ober­fran­ken seit 2008 für die lang­fri­sti­ge und nach­hal­ti­ge Siche­rung der öffent­li­chen Trink­was­ser­ver­sor­gung und durch Öffent­lich­keits­ar­beit für einen ver­ant­wor­tungs­vol­len Umgang mit der Res­sour­ce Was­ser ein. Dies geschieht durch viel­fäl­ti­ge Pro­jek­te, die in Koope­ra­tio­nen mit Was­ser­ver­sor­gern, For­schungs- und Bil­dungs­ein­rich­tun­gen sowie wei­te­ren Part­nern das Bewusst­sein für einen sorg­sa­men Umgang mit der Res­sour­ce Was­ser för­dern. Dies schließt auch gemein­sa­me Initia­ti­ven mit der Land­wirt­schaft für eine grund­was­ser­scho­nen­de Bewirt­schaf­tung land­wirt­schaft­li­cher Flä­chen ein. Denn Grund­was­ser­schutz (be-)trifft uns alle. In Ober­fran­ken stam­men immer­hin rund 80 Pro­zent des Trink­was­sers aus Grund- und Quellwasser.

Wei­te­re Infos unter: www​.grund​was​ser​schutz​-ober​fran​ken​.de.