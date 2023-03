Die Orts­grup­pe Eber­mann­stadt des Frän­ki­sche Schweiz Ver­eins lädt am Sonn­tag recht herz­lich ein zum tra­di­tio­nel­len Oster­ei­er­markt mit Aus­stel­lung und Ver­kauf von künst­le­risch gestal­te­ten Oster­ei­ern und Osterschmuck.

Eine reich­hal­ti­ge Kuchen­the­ke lädt im Anschluss an den Markt­be­such zu einer Kaf­fee­pau­se ein. Der Besu­cher­ein­tritt ist frei – geöff­net ist von 10 bis 18.00 Uhr im katho­li­schen Pfarr­zen­trum am Kir­chen­platz Nr. 5 in Eber­mann­stadt.

Wir freu­en uns auf Ihren vor­öster­li­chen Besuch!

Ihr Frän­ki­sche Schweiz Ver­ein Ebermannstadt