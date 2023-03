Im Rah­men des sechs­strei­fi­gen Aus­baus der BAB A3 zwi­schen den Auto­bahn­kreu­zen Bie­bel­ried und Fürth/​Erlangen wird unter ande­rem das Bau­werk BW 334b, das die Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ße Was­ser­bern­dorf – Six­ten­feld über die BAB A3 über­führt, neu gebaut.

Zum Zweck des Abbruchs des bestehen­den Bau­werks BW 334a muss die BAB A3 zwi­schen den Anschluss­stel­len Gei­sel­wind und Schlüs­sel­feld vom 25.03.2023, ca. 20:00 Uhr bis vor­aus­sicht­lich 26.03.2023 ca. 09:00 Uhr voll gesperrt werden.

Die Aus­lei­tung des Ver­kehrs in Fahrt­rich­tung Nürn­berg erfolgt an der Anschluss­stel­le Gei­sel­wind. Der Ver­kehr wird über die Bedarfs­um­lei­tung U9 via Was­ser­bern­dorf bis zur Anschluss­stel­le Schlüs­sel­feld geleitet.

Die Aus­lei­tung des Ver­kehrs in Fahrt­rich­tung Würz­burg erfolgt an der Anschluss­stel­le Schlüs­sel­feld. Der Ver­kehr wird über die Bedarfs­um­lei­tung U90 zur Anschluss­stel­le Gei­sel­wind geführt.

Wir dan­ken den betrof­fe­nen Anwoh­nern und Ver­kehrs­teil­neh­mern für ihr Ver­ständ­nis und bit­ten um erhöh­te Auf­merk­sam­keit im Bereich der Baustelle.