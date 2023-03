Am 20. März 2023 über­reich­te im Bei­sein des Münch­ner Gene­ral­staats­an­walts Rein­hard Rött­le der Prä­si­dent des Ober­lan­des­ge­richts Bam­berg Lothar Schmitt dem bis­he­ri­gen Direk­tor der Amts­ge­richts Bam­berg, Tho­mas Olber­mann, sei­ne Ernen­nungs­ur­kun­de zum Lei­ter der Staats­an­walt­schaft Mem­min­gen. Tho­mas Olber­mann über­nimmt damit das Amt von Dr. Chri­stoph Ebert, der bereits zum 1. März 2023 zum Lei­ter der Staats­an­walt­schaft Kemp­ten (All­gäu) ernannt wurde.

Der Prä­si­dent des Ober­lan­des­ge­richts Bam­berg Lothar Schmitt bedank­te sich bei Herrn Olber­mann für sei­ne her­vor­ra­gen­de Arbeit im Bezirk des Ober­lan­des­ge­richts Bam­berg und wünsch­te ihm für sei­ne Zukunft viel Freu­de im neu­en Amte, Erfolg und Fortune.

Tho­mas Olber­mann (63) begann sei­ne Lauf­bahn in der Baye­ri­schen Justiz am 1. April 1991 als Staats­an­walt in Hof. Ab April 1994 war er als Rich­ter am Land­ge­richt Hof tätig, bevor er 2003 zum Staats­an­walt als Grup­pen­lei­ter bei der Staats­an­walt­schaft Hof ernannt wur­de. Ab 2007 beklei­de­te Tho­mas Olber­mann das Amt eines Rich­ters am Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg. Zum 1.

Novem­ber 2013 wur­de er schließ­lich zum Direk­tor des Amts­ge­richts Schwein­furt und zum 16. Okto­ber 2020 zum Direk­tor des Amts­ge­richts Bam­berg ernannt.

Gene­ral­staats­an­walt Rein­hard Rött­le: „Ich freue mich, mit Herrn Olber­mann einen erfah­re­nen Behör­den­lei­ter im schö­nen All­gäu begrü­ßen zu dürfen.“