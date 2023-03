Bus­li­nie 206S betroffen

Von Mon­tag, 20.03. bis vor­aus­sicht­lich Mon­tag, 03.04.2023 ist die Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Hau­sen und Wim­mel­bach wegen Stra­ßen­bau­ar­bei­ten gesperrt.

Die Bus­li­nie 206S fährt zwi­schen Hau­sen und Wim­mel­bach Umlei­tung über den Pila­tus­krei­sel mit zusätz­li­cher Bedie­nung der Hal­te­stel­le Hau­sen Bahn­hof. Die Hal­te­stel­len Hau­sen West­stra­ße und Dr.-Kupfer-Straße entfallen.

Die Umstei­ge­mög­lich­keit zwi­schen Linie 206 und 206S an der Hal­te­stel­le Hau­sen West­stra­ße wird an die Hal­te­stel­le Hau­sen Bahn­hof ver­legt. Bit­te um Beach­tung, dass die Linie 206S bei den Fahr­ten in Rich­tung Wim­mel­bach an der Hal­te­stel­le Rich­tung Forch­heim abfährt.

Hin­weis: Auf­grund der Kurz­fri­stig­keit der Maß­nah­me fährt die Linie 206S am Diens­tag, 21.03.2023 noch die Hal­te­stel­len Hau­sen Dr.-Kupfer-Straße und West­stra­ße an, mit Umlei­tung über Herolds­bach. Ab Mitt­woch, 22.03.2023 gilt die Umlei­tung über den Pilatuskreisel.