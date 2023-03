Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Han­dy und Bar­geld entwendet

Ein 80-jäh­ri­ger Mann ent­wen­de­te am Mon­tag auf dem Pau­sen­hof einer Schu­le ein Han­dy und Bargeld.

Gegen 13 Uhr befand sich ein Leh­rer einer Schu­le im Stadt­we­sten von Erlan­gen mit den Schü­lern sei­ner Klas­se im Pau­sen­hof. Wäh­rend die Lehr­kraft dort damit beschäf­tigt war, sei­ne Schü­ler zu unter­wei­sen, leg­te sein Mobil­te­le­fon auf einer Mau­er ab. Nach einer Wei­le beob­ach­te­te er einen älte­ren Mann, der mit sei­nem Smart­phone vom Pau­sen­hof lief.

Der Seni­or konn­te unweit der Schu­le ange­trof­fen wer­den. Nach anfäng­li­chem Leug­nen gab der 80-Jäh­ri­ge den Dieb­stahl zu und hän­dig­te das ent­wen­de­te Mobil­te­le­fon aus. Aller­dings fehl­ten 40 Euro Bar­geld, wel­che in er Han­dy­hül­le auf­be­wahrt wur­den. Der Seni­or bestritt das Geld genom­men zu haben, die hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten fan­den jedoch exakt den Geld­be­trag bei ihm auf.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Im Zeit­raum vom 17.03.23, 18:00 Uhr bis 20.03.23, 08:29 Uhr wur­de die öffent­li­che Toi­let­te am Wei­hers­bach durch unbe­kann­ten Täter mit Kot ver­schmutzt. Die Hin­ter­las­sen­schaft wur­de in der gesam­ten Toi­let­te bis an die Decke ver­teilt. Durch die Rei­ni­gung der Toi­let­te ent­stan­den Kosten i.H.v. 250,- Euro. Hin­wei­se zu der o.g. Ver­schmut­zung nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Wirt­schaft­li­cher Totalschaden

Höch­stadt: Am Mon­tag gegen 13.40 Uhr kam es auf­grund eines tech­ni­schen Defek­tes zu einem Brand eines PKW auf dem Park­platz des Kauf­lan­des. Eine 59jährige Frau star­te­te ihren VW Beet­le an, wor­auf­hin der Motor des Fahr­zeu­ges auf­grund tech­ni­schen Defek­tes in Brand geriet. Der Motor­block brann­te kom­plett aus. Die frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Höch­stadt lösch­te den Brand.

Es ent­stand ein Sach­scha­den von mind.10.000 Euro