Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ange­fah­ren und abgehauen

Am Mon­tag gegen 16:30 Uhr wur­de in der Bay­ern­stra­ße im Vor­bei­fah­ren ein grau­er Opel Astra von einem ent­ge­gen­kom­men­den dunk­len Pkw am Außen­spie­gel gestreift. Der Fah­rer des dunk­len Pkw fuhr wei­ter, ohne sich um den Streif­vor­gang, bei dem gerin­ger Sach­scha­den ent­stand, zu küm­mern. Hin­wei­se zum Unfall­be­tei­lig­ten nimmt die PI Coburg unter Tel.: 09561/645–0 entgegen.

Fahr­zeug ordent­lich demoliert

Bereits in der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag wur­de ein in der Herrn­gas­se abge­stell­ter schwar­zer Audi Q 7 erheb­lich beschä­digt. Die gesam­te Fah­rer­sei­te wur­de mit einem spit­zen Gegen­stand zer­kratzt und der Sei­ten­spie­gel fast gänz­lich abge­ris­sen. Der Sach­scha­den beläuft sich auf min­de­stens 2000 Euro. Hin­wei­se zum Täter nimmt die PI Coburg unter Tel.: 09561/645–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Mit­ge­führ­tes Rad war gestohlen

Kro­nach: Mon­tag­abend gegen 20:20 Uhr wur­de in der Kulm­ba­cher Stra­ße ein jun­ger Mann von einer Poli­zei­strei­fe ange­hal­ten und einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Der aus dem Raum Lich­ten­fels stam­men­de 26-Jäh­ri­ge war den Beam­ten auf­ge­fal­len, da er sich beim Erblicken des Strei­fen­wa­gens schnel­len Fußes ent­fern­te. Bei der Kon­trol­le wur­de fest­ge­stellt, dass der hin­rei­chend amts­be­kann­te Mann Rausch­gif­tu­ten­si­li­en bei sich hat­te. Auf Nach­fra­ge über die Her­kunft sei­nes mit­ge­führ­ten Trek­king-Rades gab der Beschul­dig­te zu, die­ses kurz zuvor in Lich­ten­fels ent­wen­det zu haben. Das Fahr­rad wur­de sicher­ge­stellt. Der Lich­ten­fel­ser muss mit einer Anzei­ge wegen Dieb­stahls und Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setzt rechnen.

Scha­dens­ver­ur­sa­cher gesucht

Kro­nach: Am Mon­tag zwi­schen 11:30 und 18:00 Uhr wur­de ein in der Paul-Kel­ler-Stra­ße gepark­ter Fiat 500 beschä­digt. Die Hal­te­rin des Fahr­zeugs stell­te einen „fri­schen“ Scha­den an der Fah­rer­sei­te fest. Das Scha­dens­bild lässt auf einen Ver­kehrs­un­fall als Ursa­che schlie­ßen. Vom Scha­dens­ver­ur­sa­cher fehlt jede Spur. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Motor­raum ausgebrannt

Küps: Die Feu­er­wehr Johan­nis­thal muss­te am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 16:45 Uhr zu einem Pkw-Brand aus­rücken. Zu die­ser Zeit war ein Opel Zafi­ra-Fah­rer mit sei­nem Fahr­zeug auf der St 2200 in Rich­tung Kro­nach unter­wegs, als der Pkw anfing, aus dem Motor­raum stark zu qual­men. Der Fahr­zeug­füh­rer konn­te das Fahr­zeug ver­kehrs­si­cher auf dem Park­platz des TSF Thei­sen­ort abstel­len. Die Feu­er­wehr lösch­te zwar den Brand ab, konn­te jedoch ein Aus­bren­nen des Fahr­zeugs nicht mehr ver­hin­dern. Der Scha­den am Pkw beläuft sich auf etwa 10.000 Uhr. Als Brand­ur­sa­che wird ein tech­ni­scher Defekt angenommen.

Audi zer­kratzt

Kro­nach: In der Zeit von Frei­tag bis Mon­tag­mor­gen wur­de ein in der Süd­stadt gepark­ter Audi A4 zer­kratzt. Das Fahr­zeug war am Flü­gel­bahn­hof abge­stellt. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird mit etwa 500,- Euro beziffert.