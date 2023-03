LBV-Monats­ver­samm­lung am Diens­tag, 28. März:

Wer erfah­ren möch­te, was beim LBV Coburg in Sachen Natur­schutz läuft, der ist herz­lich zur näch­sten Monats­ver­samm­lung am Diens­tag­abend, 28. März, in Dörf­les-Esbach ein­ge­la­den. Im ersten Teil der Serie „Natur­schutz-Neu­ig­kei­ten aus dem Cobur­ger Land“ berich­ten tra­di­tio­nell die ehren­amt­li­chen Arbeits­grup­pen des gemein­nüt­zi­gen Natur­schutz­ver­eins über ihre Akti­vi­tä­ten und Ergeb­nis­se des ver­gan­ge­nen Jahres.

Um 19.30 Uhr geht es los im Land­gast­hof Kai­ser, Neu­stadter Stra­ße 23 in Dörf­les-Esbach. Auf dem Pro­gramm ste­hen inter­es­san­te Ein­blicke in die Arbeit der Arbeits­grup­pen „Bota­nik“, „Bio­top­pfle­ge“, „Eulen“ und „Her­pe­to­lo­gie“ – letz­te­re beschäf­tigt sich mit den Rep­ti­li­en und Amphi­bi­en des Cobur­ger Lan­des. Auch das neue Team der Greif­vo­gel­auf­fang­sta­ti­on in Neu-Neer­s­hof stellt den Ver­lauf ihrer ersten Sai­son vor. Abschlie­ßend wird der Gebiets­be­treu­er Chri­sti­an Fischer über sei­ne Arbeit zum Wie­sen­brü­ter­schutz im Cobur­ger Land berich­ten, die von etli­chen der Ehren­amt­li­chen des LBV Coburg unter­stützt wird.

Wer nicht nach Dörf­les-Esbach kom­men kann, der kann sich unter dem Zugangs­link https://​t1p​.de/​n​a​t​u​r​s​c​h​u​t​z​o​n​l​ine digi­tal mit ein­schal­ten. Der LBV Coburg freut sich über rege Teilnahme!