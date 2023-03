Frei­fahrt für Ehren­amts­kar­ten­in­ha­ber am 19. März

Mit der nun zu Ende gehen­den Win­ter­sai­son am Och­sen­kopf rückt der Neu­bau der Seil­bahn Nord näher. Am Sonn­tag, 19. März 2023, ist die Seil­bahn Nord letzt­ma­lig in Betrieb. Alle Inha­ber der Baye­ri­schen Ehren­amts­kar­te kön­nen an die­sem Tag von der Tal­sta­ti­on Bischofs­grün aus kosten­frei ein letz­tes Mal mit die­ser Seil­bahn zum Och­sen­kopf und bzw. oder zurück fah­ren. Es genügt, an der Kas­se die Ehren­amts­kar­te vorzulegen.

Die Neu­errich­tung der Seil­bahn wird im Lau­fe des Jah­res erfol­gen, so dass sie zum Start in die näch­ste Win­ter­sai­son in Betrieb genom­men wer­den kann.