Schon über 700 Besu­cher beim ersten Main FlussFilmFest

Zum jähr­lich am 22. März von den Ver­ein­ten Natio­nen aus­ge­ru­fe­nen Welt­was­ser­tag zieht das erste Fluss­Film­Fest am Main eine posi­ti­ve Zwi­schen­bi­lanz. „Das For­mat aus Kurz­fil­men zu Gewäs­ser­the­men, Gesprä­chen mit Exper­ten und dem sen­sa­tio­nel­len Film „River“ hat schon über 700 Kino­be­su­cher begei­stert“ sagt Anne Schmitt vom Fluss­pa­ra­dies Fran­ken und freut sich auf die jetzt noch kom­men­den Termine.

Am Don­ners­tag, 23. März star­tet Offen­bach das Abschluss­wo­chen­en­de mit einem beson­de­ren River&Talk Abend. Zu Gast im Film­klubb sind der hes­si­sche Wirt­schafts­mi­ni­ster Tarek Al-Wazir und der Was­ser­ex­per­te Joa­chim Gla­sen­app. Eben­falls am 23. März freu­en sich das Schloss-Thea­ter in Mil­ten­berg und das Movie in Markt­hei­den­feld über zahl­rei­che Kino­be­su­cher. Mit den Film­ma­ti­neen am Sams­tag, 25. März um 11 Uhr im Casi­no-Film­thea­ter Aschaf­fen­burg und Sonn­tag, 26. März um 11 Uhr in der Har­mo­nie in Frank­furt erreicht das Fluss­Film­Fest den Unter­lauf des Mains.

„Die Tat­sa­che, dass laut WWF-Living-Pla­net-Report die Popu­la­ti­on der Wan­der­fi­sche in Euro­pa in den letz­ten 50 Jah­ren um 93 % ein­ge­bro­chen ist, ist ein Weck­ruf, über 100 Jah­re nach dem Bau der 34 Stau­stu­fen am Main die bio­lo­gi­sche Durch­gän­gig­keit zügig wie­der her­zu­stel­len“ sagt Micha­el Ben­der von der Stif­tung Living Rivers. Inso­fern passt das dies­jäh­ri­ge Mot­to des Welt­was­ser­ta­ges „Den Wan­del beschleu­ni­gen“ nicht nur für das Nach­hal­tig­keits-Ziel der Ver­ein­ten Natio­nen, bis 2030 sau­be­res Was­ser und Sani­tär­ver­sor­gung für alle Men­schen zur Ver­fü­gung zu stel­len. Auch am Main ist die Zusam­men­ar­beit aller Akteu­re die not­wen­di­ge Vor­aus­set­zung dafür, den Fluss als Lebens­ader für Natur und Mensch zu stär­ken und mit der Res­sour­ce Was­ser ver­ant­wor­tungs­voll umzu­ge­hen. Das als Teil des Netz­werks Mains ver­an­stal­te­te Fluss­Film­Fest zeigt dabei auch, wie den Her­aus­for­de­run­gen begeg­net wer­den kann und bei­spiels­wei­se am Ober­main durch die Fluss­ret­ter des Was­ser­wirt­schafts­am­tes wie­der eine arten­rei­che Auen­land­schaft entsteht.

Rund um das Fluss­Film­Fest fin­den zahl­rei­che Müll-Sam­mel-Aktio­nen vom baye­ri­schen Bischofs­grün bis zum hes­si­schen Flörs­heim am Main statt. Wer mit­ma­chen will, fin­det unter der Inter­net­sei­te www​.main​cle​a​nup​.org genaue Infor­ma­tio­nen wo und wann gesam­melt wird. Es kön­nen sich auch noch neue Grup­pen anmel­den. Am 9. Sep­tem­ber 2023 ist dann ent­lang des Rheins und sei­ner Zuflüs­se der näch­ste gro­ße Cle­a­nUp-Akti­ons­tag geplant.

Anne Schmitt

Wei­te­re Infos www​.main​fluss​film​fest​.de