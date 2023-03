Bera­ter­tag am 18. April; jetzt schon bis ein­schließ­lich 11. April Ter­min vereinbaren

Die Wirt­schafts­för­de­run­gen der Land­krei­se Forch­heim, Bam­berg und Erlan­gen-Höch­stadt sowie der Städ­te Forch­heim und Bam­berg bie­ten gemein­sam im Rah­men des Pro­jek­tes B.E.S.S.E.R. am Diens­tag, 18. April 2023, einen Exi­stenz­grün­dungs­be­ra­tungs­tag für Men­schen mit Behin­de­rung an.

Das IfeS-Insti­tut Nürn­berg erläu­tert das Pro­jekt B.E.S.S.E.R. (Bar­rie­re­frei Exi­stenz­grün­den. Selb­stän­dig und erfolg­reich im Erwerbs­le­ben mit Behin­de­rung): „Men­schen mit Behin­de­rung, die sich beruf­lich selb­stän­dig machen, schaf­fen sich einen eige­nen Arbeits­platz, der ihren ganz indi­vi­du­el­len Bedürf­nis­sen und Mög­lich­kei­ten ent­spricht und ihre Poten­zia­le opti­mal nutzt. Des­halb ist die Selb­stän­dig­keit für vie­le Men­schen mit Behin­de­rung eine gro­ße Chan­ce; für eini­ge ist sie die ein­zi­ge Mög­lich­keit, noch am Arbeits­le­ben teil­zu­ha­ben. Der­zeit tref­fen Men­schen mit Behin­de­rung noch oft auf Vor­be­hal­te, wenn sie sich mit einer guten Geschäfts­idee selb­stän­dig machen wol­len. Sie wer­den immer wie­der mit dem Vor­ur­teil kon­fron­tiert, dass sie nicht lei­stungs­fä­hig und daher den Bela­stun­gen einer Unter­neh­mens­grün­dung nicht gewach­sen sei­en. Von Grün­dun­gen wird häu­fig abge­ra­ten und/​oder Finanz­kre­di­te oder För­der­pro­gram­me wer­den nicht gewährt. Ziel von B.E.S.S.E.R. ist es, die Erwerbs­chan­cen von ins­be­son­de­re Frau­en mit Behin­de­rung über­re­gio­nal durch eine bedarfs­ge­rech­te Bera­tung, Betreu­ung und Unter­stüt­zung in Fra­gen der Grün­dung und Erwerbs­selb­stän­dig­keit zu ver­bes­sern. Grund­la­ge ist eine ziel­grup­pen­spe­zi­fi­sche Grün­dungs­be­ra­tung, die das klas­si­sche Know-​how mit behin­der­ten­spe­zi­fi­schen The­men kom­bi­niert und die poten­zi­el­len Grün­de­rin­nen und Grün­der in der Vorgründungs- und der Start­pha­se unterstützt.“

Um den poten­ti­el­len poten­zi­el­len Grün­de­rin­nen und Grün­der eine bar­rie­re­freie Teil­nah­me am Bera­tungs­tag gewähr­lei­sten zu kön­nen, kön­nen die Ein­zel­ter­mi­ne ent­we­der in Prä­senz im Land­rats­amt Forch­heim, Am Strecker­platz 3, 91301 Forch­heim, online oder zu Hau­se durch­ge­führt werden.

Eine Ter­min­ver­ein­ba­rung ist bis spä­te­stens 11. April 2023 bei der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Forch­heim unter Tel. 09191/861021 oder per E‑Mail an wifoe@​lra-​fo.​de erforderlich.