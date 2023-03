Forch­heim for Future e.V. lädt am 28. März um 19.00 zu einem kosten­lo­sen Film­abend in der vhs Forchheim

In dem Film geht es um die Fra­ge, war­um wir eigent­lich nichts tun, um den Kli­ma­wan­del zu stop­pen, obwohl die Daten der Wis­sen­schaft so ein­deu­tig sind. Der Film spielt 2055, wo der unkon­trol­lier­ba­re Kli­ma­wan­del unse­ren Pla­ne­ten fast völ­lig zer­stört hat. Haupt­per­son ist der Grün­der des Glo­ba­len Archivs, einer Daten­bank­an­la­ge in der (inzwi­schen geschmol­ze­nen) Ark­tis, in der die mensch­li­chen Errun­gen­schaf­ten in der Hoff­nung auf­be­wahrt wer­den, dass der Pla­net eines Tages wie­der bewohn­bar sein wird oder dass intel­li­gen­tes Leben erscheint und einen Nut­zen aus allem zieht, was wir erreicht haben. Der alte Archi­var stellt Aus­schnit­te aus sei­nem Archiv zusam­men. Die­se Nach­rich­ten und Doku­men­tar­fil­me aus den Jah­ren 1950 bis 2008 sol­len illu­strie­ren, was schief gegan­gen ist und war­um. Der Fokus liegt dabei auf den Lebens­ge­schich­ten sechs ver­schie­de­ner Men­schen. Der Film hin­ter­fragt den mora­li­schen und psy­cho­lo­gi­schen Nähr­bo­den, auf dem heut­zu­ta­ge jeder Mensch Ent­schei­dun­gen fällt, die das Kli­ma betref­fen: Ent­schei­dun­gen, die ange­sichts der sich häu­fen­den Natur­ka­ta­stro­phen der Welt schon bald ein neu­es Gesicht geben könn­ten. Ein Doku-Dra­ma, das zwi­schen authen­ti­schen Lebens­läu­fen, Sze­nen aus der futu­ri­sti­schen Wirk­lich­keit des Archi­vars und ani­mier­ten wis­sen­schaft­li­chen Erläu­te­run­gen hin und her wechselt.

Im Anschluss an den Film besteht die Gele­gen­heit zur Diskussion.

Anmel­dung bei der vhs zum Kurs FO903 ist erforderlich.