Am Don­ners­tag, den 23. März, ist es wie­der so weit: Die gen­re­über­grei­fen­de Kon­zert­rei­he Café in Con­cert des Bam­ber­ger Festi­vals e.V. geht in die näch­ste Run­de. Dies­mal erwei­sen uns Vin­cent von Flie­ger und Yıl­dız & Franz im Jugend­kul­tur­treff IMMER HIN Bam­berg die Ehre. Die bei­den Sin­ger-Song­wri­ter-For­ma­tio­nen ver­spre­chen einen abwechs­lungs­rei­chen Kon­zert­abend. Wäh­rend Vin­cent von Flie­ger gemein­sam mit sei­ner Band düster ver­hall­ten Indie-Pop mit einem wun­der­ba­ren Hang zu Hym­ne lie­fern, ver­zau­bern uns Yıl­dız & Franz mit Yıl­dız‘ sanf­ten Uku­le­le-Melo­dien und ihrer ruhi­gen Stim­me in Beglei­tung von Franz am Kontrabass.

Los geht es wie immer ab 20:00 Uhr. Der Ein­lass beginnt eine Stun­de frü­her und erfolgt auf Spen­den­ba­sis. Außer­dem zum Vor­mer­ken: Der näch­ste Ter­min für Café in Con­cert ist der 27. April. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu der Ver­an­stal­tung und den Bands gibt es auf der Web­sei­te www​.bam​ber​ger​fe​sti​vals​.de.