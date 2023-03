Am Hei­del­steig wach­sen künf­tig Klima-Bäume

Fra­xinus ornus, sopho­ra japo­ni­ca, morus alba und parot­tia per­si­ca. Was sich beim ersten Lesen wie ein Zau­ber­spruch auf Latein anhört, meint eigent­lich bota­ni­sche Namen ver­schie­de­ner Baum­ar­ten. Dahin­ter ver­ber­gen sich im Deut­schen eine Blu­men-Esche, ein Schnur­baum, ein wei­ßer Maul­beer­baum und ein Eisen­holz­baum. Spe­zi­ell letz­te­rer lässt schon auf die Beson­der­heit die­ser aus­ge­wähl­ten Baum­ar­ten schlie­ßen: Sie sind eisen­be­reift und damit soge­nann­te „Kli­ma-Bäu­me“. Das heißt, stei­gen­de Tem­pe­ra­tu­ren kön­nen ihnen so gut wie nichts anha­ben. Somit sind sie gegen die sich ver­än­dern­den Kli­ma­be­din­gun­gen bestens gewappnet.

Am Hei­del­steig in Bam­berg wach­sen künf­tig ver­mehrt Kli­ma-Bäu­me, denn hier ent­steht mit einem so genann­ten Kli­ma-Arbo­re­tum – eine Ansamm­lung ver­schie­den­ar­ti­ger Gehöl­ze – ein Platz der Begeg­nung, der Öko­lo­gie, Bil­dung und der Zukunft. Neben den bereits erwähn­ten Baum­ar­ten pflanz­te Bür­ger­mei­ster und Kli­ma­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp im Zuge des Pro­jekts Mit­Mach­Kli­ma, in Zusam­men­ar­beit Bam­berg Ser­vice, 21 wei­te­re kli­ma­re­si­sten­te Bäu­me. Ein­ge­bun­den in das Pro­jekt waren auch die benach­bar­te Hei­del­steig­schu­le, die Umwelt-AG der Montesso­ri-Schu­le und die Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät. Das Pro­jekt hat das Ziel, ins­be­son­de­re auch den Kin­dern in der Umge­bung Wis­sen über den Kli­ma­wan­del zur ver­mit­teln. Eine fei­er­li­che Ein­wei­hung für den neu geschaf­fe­nen Bil­dungs­ort ist für den Som­mer 2023 geplant.

Wer bis dahin auf dem Lau­fen­den blei­ben möch­te, was sonst noch alles beim Mit­Mach­Kli­ma pas­siert, kann sich über die Pro­jekt­web­sei­te www​.mit​mach​kli​ma​.de informieren.

