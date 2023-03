Wer­den Sie Aus­stel­ler und mel­den sich bis zum 20. April an!

Sie suchen drin­gend nach Fach­kräf­ten, wol­len Ihr Ange­bot an Aus­bil­dungs­be­ru­fen vor­stel­len und ein attrak­ti­ves Image der beruf­li­chen Bil­dung trans­por­tie­ren? Dann sind Sie auf der Ausbildungsmesse:BA genau richtig!

Am Sams­tag, 08. Juli 2023, fin­det die mitt­ler­wei­le 22. Ausbildungsmesse:BA in der BRO­SE ARE­NA Bam­berg statt. Seit Jah­ren ist die Ausbildungsmesse:BA eine der wich­tig­sten Infor­ma­ti­ons- und Kon­takt­bör­sen für Schü­le­rin­nen und Schü­ler in der Regi­on. Für Unter­neh­men und Insti­tu­tio­nen bie­tet die Mes­se eine her­vor­ra­gen­de Platt­form in per­sön­li­chen Gesprä­chen erste Kon­tak­te zu poten­zi­el­len Nach­wuchs­kräf­ten zu knüp­fen, sich als attrak­ti­ver Aus­bil­dungs­be­trieb zu prä­sen­tie­ren und die Viel­falt an inter­es­san­ten Berufs­bil­dern vor­zu­stel­len. Der Besuch der Mes­se ist von 10 bis 14 Uhr mög­lich und ist für Besu­che­rin­nen und Besu­cher kostenfrei.

Mes­se­be­glei­tend wird es ein brei­tes Ange­bot an Fach­vor­trä­gen zu The­men rund um die Aus­bil­dung geben. Inter­es­sier­te Aus­stel­le­rin­nen und Aus­stel­ler kön­nen ihre Stand­bu­chung bis 20. April 2023 online über www​.aus​bil​dungs​mes​se​-bam​berg​.de vor­neh­men und sich bei Inter­es­se zusätz­lich für einen Vor­trag ein­tra­gen. Zögern Sie nicht und sichern Sie noch heu­te Ihren Standplatz.

Die Ausbildungsmesse:BA ist eine Ver­an­stal­tung des Arbeits­krei­ses SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Bam­berg. Orga­ni­siert wird die Mes­se von den Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt und Land­kreis Bam­berg in Koope­ra­ti­on mit der Bam­berg Con­gress & Event GmbH. Part­ner sind die Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken, die Indu­strie- und Han­dels­kam­mer für Ober­fran­ken Bay­reuth und die Agen­tur für Arbeit Bamberg-Coburg.

Fra­gen zur Orga­ni­sa­ti­on beant­wor­ten Lara Bewer­nik (Bam­berg Con­gress + Event GmbH) unter Tel. 0951/9647–204, Niklas Klotz (Wirt­schafts­för­de­rung Stadt Bam­berg) unter Tel. 0951/87–1305 oder Tina Krö­ner (Wirt­schafts­för­de­rung Land­kreis Bam­berg) unter Tel. 0951/85–207.

Kurz­in­fo zur 22. Ausbildungsmesse:BA: