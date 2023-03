Vom Kro­nen­auf­bau, Erzie­hungs­schnitt und Leitästen

„Unse­re Bau­hof­mit­ar­bei­ter spie­len eine wich­ti­ge Rol­le, die Streu­obst­bäu­me als beson­de­res Kul­tur­land­schafts­ele­ment in unse­ren Kom­mu­nen zu pfle­gen und zu erhal­ten“, bekräf­tigt Corin­na Brau­er, ILE Mana­ge­rin der Inte­grier­ten Länd­li­chen Ent­wick­lung (ILE) Frän­ki­sche Schweiz AKTIV. Daher hat­te sie mit ihrer Kol­le­gin Julia Pet­sch­ler und der Lei­te­rin des Pro­jekts „Streu­obst­land­schaf­ten im Land­kreis Forch­heim“ Clau­dia Mun­ker einen Schnitt­kurs für die Bau­hof­mit­ar­bei­ter der 12 Kom­mu­nen orga­ni­siert. So tra­fen sich am Don­ners­tag, 16.03.23, ins­ge­samt 14 Bau­hof­mit­ar­bei­ter aus den zwölf Kom­mu­nen der Inte­grier­ten Länd­li­chen Ent­wick­lung (ILE) Frän­ki­sche Schweiz AKTIV auf einer Streu­obst­wie­se in Leu­ten­bach, um einen Jung­baum­schnitt­kurs zu absol­vie­ren. Der Kurs war spe­zi­ell für die Anpflan­zung und Pfle­ge von Jung­bäu­men kon­zi­piert, denn was vie­le Obst­baum­be­sit­zer nicht wis­sen: Es ist eine Her­aus­for­de­rung Hoch­stäm­me effek­tiv und baum­ge­recht zu schnei­den und vor allem Jung­bäu­me so zu behan­deln, dass sie zu sta­bi­len und lang­le­bi­gen, groß­kro­ni­gen Obst­bäu­men heranwachsen.

„Gera­de in den ersten fünf bis sechs Jah­ren wird der Grund­stein gelegt für die Aus­bil­dung der Kro­ne“, erzählt Kurs­lei­ter Alfred Kotz aus Effel­trich. „Der Baum möch­te wis­sen, in wel­che Rich­tung er wach­sen soll und mit dem rich­ti­gen Schnitt schaf­fen wir die Basis für die näch­sten Jahrzehnte.“

Die Bau­hof­mit­ar­bei­ter lern­ten nicht nur, wie die Wur­zeln vor dem Pflan­zen ein­ge­kürzt wer­den, son­dern auch, wie sich Stamm­ver­län­ge­rung und Leit­äste unter­schei­den las­sen, nach wel­chen Kri­te­ri­en Leit­äste aus­ge­wählt wer­den und war­um alle drei bis vier Leit­äste unge­fähr die glei­che Län­ge besit­zen soll­ten (Stich­wort Saftwaage).

Als pra­xis­er­prob­ter Obst­bau­er ver­fügt Alfred Kotz über einen gro­ßen Erfah­rungs­schatz, der bei den Bau­hof­mit­ar­bei­tern gut ankam. Wir dan­ken dem LPV Forch­heim für sei­ne groß­ar­ti­ge Unterstützung.