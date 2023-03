Im Zuge der Sanie­rung des Kreis­bau­ho­fes in Bir­kach müs­sen zwei Stra­ßen­que­run­gen für die Ver­sor­gungs­lei­tun­gen durch die Kreis­stra­ße ver­legt werden.

Dies hat zur Fol­ge, dass in der Zeit vom 22. März bis vor­aus­sicht­lich 14. April der Strecken­ab­schnitt zwi­schen dem Kreis­ver­kehr in Gun­dels­dorf und dem Kreis­ver­kehr in Frie­sen gesperrt sein wird.

Die Zufahrt zum Wert­stoff­hof Bir­kach ist über Frie­sen mög­lich. Die Umlei­tun­gen wer­den weit­räu­mig ausgeschildert.

Das Land­rats­amt bit­tet die betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis für die­se Maßnahme.