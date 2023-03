Streiks am Mitt­woch und Donnerstag

Am Mitt­woch und Don­ners­tag, 22./23. März, haben die Gewerk­schaf­ten im Rah­men der aktu­el­len Tarif­ver­hand­lun­gen wie­der zu Warn­streiks auf­ge­ru­fen. Auch die Stadt Erlan­gen geht davon aus, dass ver­schie­de­ne Berei­che von den Arbeits­nie­der­le­gun­gen betrof­fen sind und es zu Ein­schrän­kun­gen kommt.

Im Bereich der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen wer­den Eltern gebe­ten, sich mög­lichst direkt bei der Ein­rich­tung zum Streik und mög­li­chen Not­be­treu­ungs­al­ter­na­ti­ven zu infor­mie­ren. Wie das Stadt­ju­gend­amt mit­teilt, sind nach aktu­el­lem Stand von der Schlie­ßung betrof­fen: das Kin­der­haus Stadt­in­sel, die Krip­pe Isar­stra­ße, der Hort Mit­te, das Erba-Haus, der Kin­der­gar­ten Floh­ki­ste, der Kin­der­hort Klee­blatt, das Kin­der­haus Stor­chen­nest, das Haus für Kin­der Sand­berg (nur Hort), das Haus für Kin­der Löwen­zahn und das Kin­der­haus in Kriegenbrunn.

Festi­val­stim­mung beim „Erlan­ger Früh­ling“ am Samstag

Für einen gan­zen Sams­tag, am 25. März, ver­wan­delt das City-Manage­ment beim „Erlan­ger Früh­ling“ die Innen­stadt in eine Fest­mei­le. In der gan­zen Innen­stadt locken ein Mit­mach­pro­gramm, Büh­nen­shows, Info­stän­de und Aktio­nen. Betei­ligt sind der Ein­zel­han­del, Gastro­no­mie, Ver­ei­ne, städ­ti­sche Ämter und Ehren­amt­li­che. Die Neu­auf­la­ge des „Erlan­ger Früh­lings“ ist eine Mischung aus Festi­val, Mes­se, „Food-Mei­le“ und beson­de­rer Ein­kaufs­at­mo­sphä­re, teilt das City-Manage­ment mit.

Am Schloß­platz fin­det eine Tou­ris­mus­mei­le mit Anbie­tern aus der Regi­on statt sowie direkt gegen­über der grü­ne Markt mit bun­ter Waren­viel­falt. Sport­li­che Anbie­ter zei­gen ihre Kün­ste, infor­mie­ren und bie­ten eige­ne Mit­mach­mög­lich­kei­ten an. Die Ver­kehrs­wacht Erlan­gen infor­miert mit ihrem Fahr­si­mu­la­tor, den Besu­che­rin­nen und Besu­cher auch aus­pro­bie­ren können.

Der Stadt­ver­band der Erlan­ger Kul­tur­ver­ei­ne hat mit sei­nen Mit­glie­dern ein gro­ßes Pro­gramm für den Neu­städ­ter Kir­chen­platz erstellt. Hier am Platz der Ver­ei­ne gibt es eine Kul­tur­büh­ne, auf der von 11:30 bis 19:00 Uhr durch­ge­hend ver­schie­de­ne Dar­bie­tun­gen prä­sen­tiert wer­den, von Folk­lo­re-Tanz über Live-Musik, Big Band und Bol­ly­wood. Hin­zu kommt die Stra­ße des Ehren­amts, wo ca. 15 deut­sche und inter­na­tio­na­le Ver­ei­ne rund um die Neu­städ­ter Kir­che Infor­ma­tio­nen und Köst­lich­kei­ten für den Gau­men anbieten.

Ent­lang der Haupt‑, Nürn­ber­ger Stra­ße und Huge­not­ten­platz ent­decken die Besu­che­rin­nen und Besu­cher Info­stän­de und Ver­ko­stungs­mög­lich­kei­ten. Auch der Bes­ik­t­as­platz wird zen­tra­le Anlauf­stel­le sein. Hier gibt es eine Show­büh­ne, auf der die Tanz­schu­le Geist mit Part­nern von 11:00 bis 15:30 Uhr durch den Tag lei­ten. Zu den Pro­gramm­punk­ten zäh­len u.a. Kin­der­tanz, Selbst­ver­tei­di­gungs­dar­bie­tun­gen, Kin­der­quiz und vie­les mehr. Zusätz­lich gibt es Kin­der­schmin­ken, eine Mobi­li­täts­aus­stel­lung sowie ein Geträn­ke- & Speisenangebot.

Am Boh­len­platz ver­sam­meln sich wie­der die Food-Trucks. Zu Live-DJ-Musik kann man hier inter­na­tio­na­les Street-Food genießen.

Das voll­stän­di­ge Pro­gramm gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.info/​e​r​l​a​n​g​e​r​f​r​u​e​h​l​i​ng/.

HFPA befasst sich mit Gebührensatzung

Der Haupt‑, Finanz- und Per­so­nal­aus­schuss (HFPA) des Stadt­rats kommt am Mitt­woch, 22. März, um 16:15 Uhr zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung im Rat­haus (1. OG, Rats­saal) zusam­men. Dabei ste­hen die Ände­rung der Gebüh­ren­sat­zung für die städ­ti­schen Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen, die Ände­run­gen der Öff­nungs­zei­ten des Ser­vice­bü­ros des Amtes für Stadt­teil­ar­beit und ande­res mehr auf der Tagesordnung.

OB begrüßt bei „Loka­le Kli­ma­po­li­tik als Bau­stein der Beteiligungskultur“

Das Deut­sche Insti­tut für Urba­ni­stik (DIFU) ver­an­stal­tet in Zusam­men­ar­beit mit der Stadt Erlan­gen am Don­ners­tag, 23. März, den Fach­aus­tausch „Loka­le Kli­ma­po­li­tik als Bau­stein der Betei­li­gungs­kul­tur“. Zu Beginn begrüßt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer im E‑Werk.

Stadt­teil­bei­rat Alter­lan­gen wählt neu­en Vorsitz

Bei sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung am Don­ners­tag, 23. März, um 19:30 Uhr in der Real­schu­le am Euro­pa­ka­nal wählt der Stadt­teil­bei­rat Alter­lan­gen einen neu­en Vor­sitz. Außer­dem ste­hen das Kli­ma­bud­get, der Neu­bau der Kanal­brücke und die Sanie­rung des Stein­forst­gra­bens auf der Tagesordnung.

Ten­nen­lo­her Orts­bei­rat tagt „im Schloss“

Im Gast­haus zum Schloss kommt der Orts­bei­rat Ten­nen­lo­he am Don­ners­tag, 23. März, zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Sie beginnt um 19:30 Uhr. Auf der Tages­ord­nung ste­hen u.a. die Stra­ßen­sa­nie­rung Sai­del­steig, die Bür­ger­be­tei­li­gung zum Kli­ma-Auf­bruch, ein Trink­brun­nen bzw. eine Trink­was­ser-Zapf­stel­le sowie ein Bericht zu einem Tref­fen mit Auto­bahn­di­rek­ti­on und Innen­mi­ni­ster zur Neu­be­wer­tung der Lärmschutzproblematik.

Wirt­schafts­re­fe­rent bei 10 Jah­re Wirt­schaft für die EMN

Die Euro­päi­sche Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg (EMN) fei­ert am Mitt­woch, 22. März, „10 Jah­re Wirt­schaft für die Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg“ auf dem Gelän­de des Baye­ri­schen Rundfunks/​Studio Fran­ken. Einer Ein­la­dung dazu folgt Erlan­gens Wirt­schafts- und Finanz­re­fe­rent Kon­rad Beugel.

Vor­trag über For­schungs­pro­jekt zur NS-Euthanasie

An meh­re­ren (Vorgänger-)Instituten der Max-Planck-Gesell­schaft wur­de im „Drit­ten Reich“, aber auch nach 1945 an Opfern der NS-„Euthanasie“ geforscht. 2015 zeig­ten neue­re Fun­de im Archiv der Max-Planck-Gesell­schaft in Ber­lin und im Max-Planck-Insti­tut für Psych­ia­trie in Mün­chen, dass dort immer noch Prä­pa­ra­te von NS-Opfern vor­han­den sind. In einem Vor­trag am Don­ners­tag, 23. März, um 18:00 Uhr im Stadt­ar­chiv (Luit­pold­stra­ße 47) spricht Phil­ipp Rauh, wis­sen­schaft­li­cher Mit­ar­bei­ter am Insti­tut für Geschich­te und Ethik der Medi­zin der Tech­ni­schen Uni­ver­si­tät Mün­chen, über ein lau­fen­des For­schungs­pro­jekt mit dem Ziel der Iden­ti­fi­zie­rung und Wür­di­gung der Betrof­fe­nen die­ser unethi­schen neu­ro­pa­tho­lo­gi­schen For­schun­gen. Der Ein­tritt frei, eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.