Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

16-Jäh­ri­ger brennt Rol­ler­über­zug an

BAM­BERG. Am Sonn­tag­früh, kurz vor 11.00 Uhr, wur­de die Poli­zei dar­über ver­stän­digt, dass in der Rie­men­schnei­der­stra­ße der Über­zug eines Rol­lers in Brand gesetzt wur­de. Wie sich her­aus­stellt, zün­del­te ein 16-Jäh­ri­ger mit Streich­höl­zern, warf das Päck­chen anschlie­ßend aus dem Fen­ster, wes­halb der Über­zug in Brand geriet. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 1500 Euro bezif­fert. Der Jugend­li­che muss sich wegen Sach­be­schä­di­gung durch Brand­le­gung verantworten.

Haus­wand mit Graf­fi­ti beschmiert

BAM­BERG. Am Sand­bad wur­de zwi­schen Sams­tag, 19.30 Uhr und 21.00 Uhr, die Haus­fas­sa­de mit dem Schrift­zug „MZ“ beschmiert. Der hin­ter­las­se­ne Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 500 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Sonn­tag­mit­tag, gegen 12.20 Uhr, brem­ste eine Hyun­dai-Fah­rer an einer roten Ampel am Ber­li­ner Ring sein Fahr­zeug ab, was eine nach­fol­gen­de Sko­da-Fah­re­rin offen­sicht­lich über­sah und auf das Auto auf­fuhr. Die 22-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­che­rin sowie ihre 53-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin wur­den durch den Auf­prall leicht ver­letzt und muss­ten ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Der Sko­da war nach dem Unfall nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 5000 Euro beziffert.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

KOLMS­DORF. An der Rück­sei­te eines Anwe­sens in der Main­lei­te beschä­dig­ten Unbe­kann­te zwi­schen 12. und 19. März eine Außen­mau­er. Auf einer Flä­che von 0,5 Qua­drat­me­ter wur­de gewalt­sam der Putz abgebrochen.

Wer hat zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

GUN­DELS­HEIM. Ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer fuhr am Sonn­tag­abend, zwi­schen 18.35 und 18.40 Uhr, den Außen­spie­gel eines in der Haupt­stra­ße gepark­ten blau­en Pkw, Opel Astra, ab. Ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den von ca. 500 Euro zu küm­mern und sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon. Nach Zeu­gen­an­ga­ben könn­te es sich um ein wei­ßes E‑Auto gehan­delt haben.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

BUR­GE­BRACH. Am Sonn­tag­abend geriet ein Auto­fah­rer in der Bam­ber­ger Stra­ße in eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le. Bei der Über­prü­fung des 24-Jäh­ri­gen konn­ten die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten Alko­hol­ge­ruch fest­stel­len. Ein dar­auf­hin durch­ge­führ­ter Alko­test erbrach­te einen Wert von 0,64 Pro­mil­le. Dar­auf­hin wur­de die Wei­ter­fahrt sofort unter­bun­den und die Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Zudem muss­te der alko­ho­li­sier­te Peu­geot-Fah­rer zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus. Ihn erwar­ten ein Fahr­ver­bot sowie ein Bußgeld.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

In die Leit­plan­ke genö­tigt – Ver­ur­sa­cher flüchtet

Bam­berg. Am Sams­tag­mor­gen fuhr die 20-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Renault auf der A73 in Rich­tung Suhl. Als sie gera­de den lin­ken Fahr­strei­fen zum Über­ho­len benutz­te, nahm sie plötz­lich einen dunk­len Audi dicht hin­ter ihr wahr. Die­ser sei so extrem nah auf­ge­fah­ren, dass sie laut ihren eige­nen Anga­ben erschrak und ihr Lenk­rad ver­riss. Des­halb sei sie nach links von der Fahr­bahn abge­kom­men, habe die Mit­tel­schutz­plan­ke gestreift und dabei auch ihren Kopf an der Schei­be ange­sto­ßen. Danach fuhr sie wie­der auf den rech­ten Fahr­strei­fen und wur­de von dem Audi, wel­cher mit zwei ca. 30–40 Jah­re alten Män­nern besetzt war, über­holt. Sie ver­such­te noch, den Audi-Fah­rer durch Gesti­ku­lie­ren zum Anhal­ten zu bewe­gen, was ihr aber nicht gelang. Der Audi fuhr nach dem Unfall ein­fach davon. Sie konn­te sich aber das Pas­sau­er Kenn­zei­chen notie­ren. Gegen den bis­lang unbe­kann­ten Fah­rer lau­fen nun Ermitt­lun­gen wegen Nöti­gung, Ver­kehrs­un­fall­flucht und fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg, Tel. 0951/9129–510, zu melden.

Beim Fahr­strei­fen­wech­sel ein Auto übersehen

Eggols­heim. Am spä­ten Sams­tag­nach­mit­tag fuhr die 21-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Mer­ce­des auf der A73 in Rich­tung Suhl und woll­te gera­de vom lin­ken Fahr­strei­fen auf den Rech­ten zurück wech­seln. Dabei über­sah sie jedoch einen BMW mit des­sen 24-jäh­ri­gem Fah­rer direkt neben ihr und es kam zu einem seit­li­chen Zusam­men­stoß. Glück­li­cher­wei­se blie­ben alle unver­letzt, aber am BMW brach dabei die hin­te­re Ach­se und er muss­te abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf min­de­stens 10.000 Euro geschätzt.

Kon­zen­tra­ti­ons­man­gel war schuld am Unfall

Eggols­heim. Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen fuhr der 23-jäh­ri­ge Fah­rer eines Nis­san auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg. Laut eige­nen Anga­ben sei er dabei auf­grund Kon­zen­tra­ti­ons­man­gel nach rechts von der Fahr­bahn ins Ban­kett abge­kom­men und dabei gegen zwei Leit­pfo­sten und ein Kilo­me­ter­schild gera­ten. Auch wenn der Fremd­scha­den gering und auch der Fah­rer glück­li­cher­wei­se unver­letzt blie­ben, war der Eigen­scha­den des jun­gen Man­nes mit geschätz­ten 9.000 Euro ver­hält­nis­mä­ßig hoch, da am Nis­san die rech­te Sei­te und auch die Rei­fen erheb­lich beschä­digt wurden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Die­sel­die­be unterwegs

BAY­REUTH. Drei­ster Dieb zapft Die­sel ab.

In der ver­gan­ge­nen Woche kam es zwi­schen Mon­tag und Don­ners­tag zu einem Dieb­stahl von Die­sel in der gleich­na­mi­gen Die­sel­stra­ße in Bay­reuth. Auf dem der Haus­num­mer 9 angren­zen­den Schot­ter­park­platz war ein Bag­ger abge­stellt, aus des­sen Tank Die­sel im Wert von über 1000 Euro ent­wen­det wur­de. Der oder die Die­be bra­chen hier­für gewalt­sam ein Schloss und eine am Bag­ger befind­li­che Siche­rung auf, wodurch neben dem Ent­wen­dungs­scha­den ein erheb­li­cher Sach­scha­den ent­stand. Zeu­gen die den Vor­fall wahr­ge­nom­men oder ver­däch­ti­ge Per­so­nen fest­ge­stellt haben, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei Bay­reuth-Stadt 0921–5062130 in Ver­bin­dung zu setzen.

Sach­be­schä­di­gun­gen an Kfz

BAY­REUTH – Unbe­kann­te beschä­dig­ten am Wochen­en­de meh­re­re Fahr­zeu­ge in der Altstadt

In der Zeit vom Frei­tag 17.03.2023 bis Sams­tag 18.03.2023 wur­den gleich meh­re­re Fahr­zeu­ge in der Len­bach­str. , Jusus-Lie­big-Str. und Rönt­gen­stra­ße mut­wil­lig beschä­digt. In einem Fall konn­te ein Täter auf fri­scher Tat vom Fahr­zeug­hal­ter ange­trof­fen wer­den, als er noch mit Trit­ten den Kot­flü­gel trak­tier­te. Ertappt vom Besit­zer ergriff der Täter umge­hend die Flucht. In den ande­ren Fäl­len wur­den die Fahr­zeu­ge mit einem unbe­kann­ten Gegen­stand zer­kratzt, ein Spie­gel umge­tre­ten sowie an einem Pkw die Front­schei­be beschä­digt und zwei Rei­fen zer­sto­chen. Es ent­stan­den Schä­den von ins­ge­samt ca. 4.200 EUR.

Ein Zusam­men­hang die­ser Taten wird der­zeit geprüft; mög­li­che Augen­zeu­gen wer­den um wei­te­re Hin­wei­se zum Täter unter der Ruf­num­mer 0921/506‑2130 gebeten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Gefähr­li­chen Ein­griff in den Straßenverkehr

Bindlach/​Mit einem Laser-Poin­ter attackier­te ein unbe­kann­ter Täter am gest­ri­gen Abend ein Fahr­zeug auf der Staats­stra­ße 2460, in der sog. Bind­la­cher Allee. Gegen 19.15 Uhr wur­de die Bei­fah­re­rin auf Höhe des dor­ti­gen Indu­strie­ge­bie­tes von einem grü­nen Laser­strahl getrof­fen. Auf Grund des Angrif­fes hat­te die Frau star­ke Schmer­zen und ein Druck­ge­fühl auf den Augen, wes­halb sie sich in ärzt­li­che Behand­lung bege­ben muss­te. Trotz einer ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung mit meh­re­ren Strei­fen konn­te kein Tat­ver­däch­tig­ter fest­ge­stellt wer­den. Durch die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen gefähr­li­chen Ein­griff in den Stra­ßen­ver­kehr und gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung ein­ge­lei­tet. Bei­de Straf­ta­ten zie­hen eine mög­li­che Frei­heits­stra­ße mit bis zu fünf Jah­ren nach sich. Wer Hin­wei­se zu dem Täter machen kann, möge sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land, Tel. 0921/506‑2230, in Ver­bin­dung setzen.

Ver­kehrs­un­fall mit drei ver­letz­ten Personen

HEINERSREUTH/B85. Am Sams­tag den 18.03.2023, gegen 15:35 Uhr, ereig­ne­te sich auf der B85 am Orts­ein­gang von Hein­ers­reuth ein Ver­kehrs­un­fall, bei wel­chem ins­ge­samt drei Per­so­nen leicht ver­letzt wur­den und ein nicht uner­heb­li­cher Sach­scha­den in Höhe von etwa 35000 Euro entstand.

Eine 60-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin befuhr die B85 aus Bay­reuth kom­mend und woll­te kurz nach dem Orts­ein­gang Hein­ers­reuth nach links in eine dor­ti­ge Tank­stel­le abbie­gen. Die Zufahrt zur Tank­stel­le liegt am Kasta­ni­en­weg. Zum Abbie­gen wech­sel­te die 60-Jäh­ri­ge zunächst ord­nungs­ge­mäß auf den Fahr­strei­fen für Links­ab­bie­ger und beab­sich­tig­te von dort aus in den Kasta­ni­en­weg ein­zu­fah­ren. Beim Abbie­ge­vor­gang über­sah sie den Pkw einer 59-jäh­ri­gen Frau im Begeg­nungs­ver­kehr, wel­cher neben der Fahr­zeug­füh­re­rin mit einer 28-jäh­ri­gen Bei­fah­re­rin besetzt war. Trotz eines Brems­ma­nö­vers konn­te die 59-jäh­ri­ge Frau den Zusam­men­stoß der Fahr­zeu­ge nicht mehr verhindern.

Durch den Ver­kehrs­un­fall wur­den die drei Frau­en glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letzt. Ein zufäl­lig hin­zu­ge­kom­me­ner Not­arzt sowie der alar­mier­te Ret­tungs­dienst führ­ten die Erst­ver­sor­gung bei den Unfall­be­tei­lig­ten durch. Bei­de Fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den an den bei­den PKW wur­de auf etwa 35000 Euro geschätzt. Wäh­rend der Ver­kehrs­un­fall­auf­nah­me kam es etwa für die Dau­er von einer Stun­de zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen auf der B85.

Gegen die 60-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Son­sti­ges

Wei­lers­bach. Ein Dis­ko­be­such ende­te für zwei ost­eu­ro­päi­sche Män­ner in der Aus­nüch­te­rungs­zel­le der Poli­zei in Ebermannstadt.

Sams­tag­abend besuch­ten ein 21- und ein 24-jäh­ri­ger Mann eine Dis­ko­thek in Nürn­berg. In den frü­hen Mor­gen­stun­den des Sonn­tag nah­men die bei­den ein Taxi und gaben dem Fah­rer als Ziel­ort Eber­mann­stadt an. Kurz vor Wei­lers­bach for­der­ten sie den Taxi­fah­rer auf, bei der Tank­stel­le zu hal­ten, da sie am Bank­au­to­ma­ten Geld abho­len woll­ten um die Rech­nung zu beglei­chen. Als das Taxi am Geld­au­to­ma­ten anhielt, stie­gen bei­de Män­ner aus und rann­ten davon. Dar­auf­hin ver­stän­dig­te der Taxi­fah­rer sofort die Poli­zei, da er sich um sei­ne Dienst­lei­stung geprellt fühl­te. Bei der sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung durch drei Strei­fen der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt, konn­ten die Flüch­ti­gen auf dem Ver­bin­dungs­weg in Rich­tung Rei­fen­berg auf­ge­grif­fen und zur Poli­zei nach Eber­mann­stadt ver­bracht wer­den. Auf­grund der Tat­sa­che, dass der 21-Jäh­ri­ge mit 1,72 Pro­mil­le und der 24-Jäh­ri­ge mit 1,14 Pro­mil­le merk­lich alko­ho­li­siert waren, wur­den bei­de Män­ner zuerst in den Haft­raum zur Aus­nüch­te­rung ver­bracht. Da bei­de Män­ner kei­nen festen Wohn­sitz in Deutsch­land haben, jedoch über ihre Arbeits­fir­ma greif­bar sind, wur­den sie im Lau­fe des Tages nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft Bam­berg wie­der ent­las­sen. Bei­de müs­sen sich wegen Betru­ges ver­ant­wor­ten, der Scha­den beläuft sich im unte­ren drei­stel­li­gen Bereich.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Die Fah­re­rin eines wei­ßen Opel/​Astra park­te am Frei­tag von 17:15 Uhr bis 19:00 Uhr ihren Pkw auf dem Kun­den­park­platz eines Lebens­mit­tel­ge­schäf­tes in der Wil­ly-Brandt-Allee. Am dar­auf­fol­gen­den Tag muss­te sie an bei­den Türen der Fah­rer­sei­te einen fri­schen Unfall­scha­den in Höhe von ca. 1.500,- Euro fest­stel­len. Die 44-Jäh­ri­ge geht davon aus, dass der Scha­den wäh­rend dem Ein­kau­fen ent­stan­den sein muss. Wer dazu Beob­ach­tun­gen machen konn­te, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Son­sti­ges

Dormitz. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag beschä­dig­ten bis­her unbe­kann­te Täter meh­re­re Bücher eines öffent­li­chen Bücher­re­gals in der Bus­hal­te­stel­le der Haupt­stra­ße in Dormitz. Eini­ge Bücher wur­den auf die Fahr­bahn gewor­den, ande­ren wur­den Sei­ten her­aus­ris­sen. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

- Fehl­an­zei­ge -