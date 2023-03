BAM­BERG. Am Sonn­tag­mor­gen nahm sich ein jun­ger Mann meh­re­re Geträn­ke aus einem Regal in einer Tank­stel­le in Bam­berg. Anschlie­ßend for­der­te er erfolg­reich Geld von der Kas­sie­re­rin und flüch­te­te mit sei­ner Beu­te. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Sonn­tag­mor­gen um 7 Uhr betrat der 19-Jäh­ri­ge eine Tank­stel­le in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße in Bam­berg. Zuerst ging er an das Geträn­ke-Regal und nahm sich meh­re­re Dosen eines Misch­ge­trän­kes. Statt an der Kas­se zu bezah­len, droh­te er der Mit­ar­bei­te­rin und for­der­te Geld. Die­se hän­dig­te ihm eine nied­ri­ge drei­stel­li­ge Sum­me aus, bevor der Mann mit dem Geld und den Geträn­ke-Dosen flüch­te­te. Noch wäh­rend der Fahn­dung stell­te sich der Tat­ver­däch­ti­ge selbst bei der Poli­zei. Die ein­ge­setz­ten Kräf­te fan­den bei der Durch­su­chung des Man­nes sowohl das Bar­geld, als auch die Geträn­ke. Der 19-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen Dieb­stahls und Erpres­sung straf­recht­lich verantworten.