Seit letz­ter Woche geht vie­len Eigen­heim­be­sit­zern eine Zahl nicht mehr aus dem Kopf:

500.000. So vie­le Wär­me­pum­pen möch­te Wirt­schafts­mi­ni­ster Habeck ab 2024 jähr­lich in Betrieb neh­men. Bis 2030 sol­len es ins­ge­samt sechs Mil­lio­nen Wär­me­pum­pen sein. Zum Ver­gleich: Im Jahr 2022 wur­den 150.000 Wär­me­pum­pen instal­liert. Was bedeu­tet das nun für Eigen­heim­be­sit­zer? Immer mehr Öl- und Gas­hei­zun­gen wer­den durch Wär­me­pum­pen ersetzt wer­den. Geplant sind dabei auch wei­te­re finan­zi­el­le Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten. Aber wer soll die­se enor­me Anzahl von Wär­me­pum­pen instal­lie­ren? Wär­me­pum­pen wer­den all­ge­mein von den mei­sten Hei­zungs- und Sani­tär­in­stal­la­teu­ren ver­baut. Es gibt jedoch auch Fir­men, die sich auf Wär­me­pum­pen spe­zia­li­siert haben.

In der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg ist iKra­tos bereits der Ansprech­part­ner rund um Pho­to­vol­ta­ik. Doch bereits seit 2020 ver­baut das Unter­neh­men auch wie­der ver­mehrt Wär­me­pum­pen und hat die­sen Bereich seit­dem ste­tig aus­ge­baut. So wer­den seit­dem jähr­lich rund 70 neue Wär­me­pum­pen instal­liert – Ten­denz steigend.

War­um soll­te iKra­tos auch mein Ansprech­part­ner für Wär­me­pum­pen in der Regi­on werden?Der Ener­gie- und Solar­pro­fi bie­tet ein Rund­um-sorg­los-Paket für Ihren Umstieg auf das Hei­zen mit erneu­er­ba­ren Ener­gien. Aus der Erfah­rung her­aus beschäf­ti­gen vor­al­lem zwei The­men die Men­schen, wenn sie über­le­gen auf eine Wär­me­pum­pe umzu­stei­gen: Woher kommt der Strom für die Wär­me­pum­pe und wie kann ich die­se finan­zie­ren? iKra­tos bie­tet sei­nen Kun­den bei Bedarf ein Kom­plett­pa­ket an:

Bera­tung und schlüs­sel­fer­ti­ge Installation

einen Strom­lie­fe­ran­ten mit gün­sti­gen Öko­strom oder die Instal­la­ti­on einer Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge zur Stromproduktion

Finan­zie­rungs­mög­lich­kei­ten und büro­kra­ti­sche Hil­fe bei Förderangelegenheiten

Sie möch­ten eine Wär­me­pum­pe in der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg? Dann stel­len Sie Ihre Anfra­ge jetzt und las­sen Sie sich kosten­frei bei iKra­tos für das Rund­um-sorg­los-Paket bera­ten. Mit dem rich­ti­gen Part­ner an der Hand, ist der Umstieg kinderleicht.

