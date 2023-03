Füh­rungs­un­ter­stüt­zung ist ein wich­ti­ger Bau­stein für den Erfolg von Feu­er­wehr­ein­sät­zen. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren hat sie im Bereich des Brand- und Kata­stro­phen­schut­zes immer mehr Auf­merk­sam­keit erhal­ten. Anhand von eini­gen Ein­sät­zen aus der jüng­sten Ver­gan­gen­heit lässt sich erken­nen, dass durch eine gut orga­ni­sier­te Ein­satz­lei­tung schlim­me­re Fol­gen ver­hin­dert und Schä­den so gering wie mög­lich gehal­ten wer­den konn­ten. Je grö­ßer die Ein­satz­stel­le ist, desto wich­ti­ger ist ein struk­tu­rier­ter Infor­ma­ti­ons­fluss zwi­schen allen betei­lig­ten Ein­hei­ten am Ein­satz. Beson­ders bedeu­tend sind die Infor­ma­tio­nen für die Ein­satz­lei­tung, die die­se sam­meln, aus­wer­ten und auf deren Grund­la­ge wei­te­re Schrit­te pla­nen und Ent­schei­dun­gen treffen.

Die­se The­men beschäf­tig­ten auch die Kreis­brand­in­spek­ti­on des Land­krei­ses Bam­berg seit län­ge­rem, wes­halb eine Arbeits­grup­pe zum The­ma Füh­rungs­un­ter­stüt­zung gegrün­det wur­de. Unter dem Vor­sitz von KBI Ste­fan Düt­horn mach­te sich die Grup­pe Gedan­ken dar­über, wel­che Stand­or­te es für die Füh­rungs­un­ter­stüt­zung im Land­kreis Bam­berg geben muss, wie die ent­spre­chen­den Füh­rungs­un­ter­stüt­zungs­ein­hei­ten (FUE) aus­ge­stat­tet wer­den sol­len und wie das benö­tig­te Per­so­nal anschlie­ßend aus­ge­bil­det wer­den kann.

Für das The­ma Füh­rungs­aus­rü­stung ent­schied sich das Pro­jekt­team eine Aus­schrei­bung zu defi­nie­ren, damit jede Füh­rungs­ein­heit mit ein­heit­li­chem Mate­ri­al arbei­ten kann. So soll­te die Tak­tik­ta­fel eine Grö­ße von 1200x900 mm inklu­si­ve einer Saug­napf­hal­te­rung haben, Fahr­zeug­ma­gne­te zur Erstel­lung von Lage­kar­ten sowie drei Magnet­bän­der zum Mar­kie­ren der Füh­rungs­fahr­zeu­ge als Ein­satz­lei­tung, Abschnitts­lei­tung oder Abschnittsführungsstelle.

Als Her­stel­ler die­ser Pro­duk­te konn­te die Fir­ma Weigang LuSon GmbH gewon­nen wer­den. In gemein­sa­men Gesprä­chen wur­de die Aus­rü­stung noch um eini­ge Zusatz­pro­duk­te erwei­tert, und somit ein stim­mi­ges Gesamt­pa­ket erstellt.

Der Land­kreis Bam­berg beschaff­te 15 ein­heit­li­che Pake­te mit fol­gen­den Inhalten:

Tak­tik­board 1200x900 mit Druck nach Vor­ga­be des Kunden

Orga­ni­sa­ti­ons­box Feu­er­wehr mit 100 Fahrzeugmagneten

Fahr­zeug­kenn­zeich­nung durch Magnet­be­schrif­tun­gen (Ein­satz­lei­tung, Abschnitts­lei­tung, Abschnittsführungsstelle)

Magnet­rah­men sowie Ein­steck­ta­schen für Ein­satz­ma­te­ria­li­en in unter­schied­li­chen Größen

Tafel­lich­ter zum aut­ar­ken Arbeiten

Funk­ge­rä­te­hal­ter für HRT

Tafel­uhr magnetisch

Ein­satz­tra­ge­ta­sche zur Unter­brin­gung aller Materialien

Die Über­ga­be des Mate­ri­als an die künf­ti­gen 14 Füh­rungs­un­ter­stüt­zungs­ein­hei­ten (FUE) im Land­kreis Bam­berg erfolg­te pro Inspek­ti­ons­be­reich in Anwe­sen­heit von Land­rat Johann Kalb.

Die Füh­rungs­un­ter­stüt­zungs­ein­hei­ten (FUE) wer­den von fol­gen­den Feu­er­weh­ren bereitgestellt:

Inspek­ti­ons­be­reich 2: FF Hall­stadt, FF Rat­tels­dorf, FF Gerach

Inspek­ti­ons­be­reich 3: FF Scheß­litz, FF Mem­mels­dorf, FF Königsfeld

Inspek­ti­ons­be­reich 4: FF Bur­ge­brach, FF Ebrach, FF Schlüs­sel­feld, FF Wals­dorf, FF Stegaurach

Inspek­ti­ons­be­reich 5: FF Hirschaid, FF Strul­len­dorf, FF Röbersdorf

Im Anschluss an die Über­ga­be wur­de über das wei­te­re Vor­ge­hen und den Ablauf der anste­hen­den Aus­bil­dun­gen der Ein­hei­ten gespro­chen. Die Aus­bil­dun­gen wer­den von Mit­glie­dern der UG-ÖEL des Land­krei­ses Bam­berg durchgeführt.

Ein herz­li­cher Dank geht an alle, die dar­an mitwirken!

Eine Inve­sti­ti­on in die Sicher­heit des Land­krei­ses Bamberg.