LICH­TEN­FELS. Am Frei­tag, 10. März, fan­den Spa­zier­gän­ger die 50-jäh­ri­ge Mit­ar­bei­te­rin leb­los in einem Blu­men­ge­schäft vor. Wie berich­tet, wur­de die Frau Opfer eines Gewalt­ver­bre­chens. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg wen­det sich mit einem wei­te­ren Zeu­gen­auf­ruf an die Bevölkerung.

Die Mit­glie­der der Soko „Blu­me“ suchen nach den Insas­sen eines Autos, das an besag­tem Frei­tag­abend, gegen 18.45 Uhr, an der Ecke Bam­ber­ger Stra­ße / Am Stadt­gra­ben geparkt war.

Das Fahr­zeug wird wie folgt beschrieben:

Dun­kel­grau­er BMW

1 er Modell

Modell Bam­ber­ger Kenn­zei­chen mit einem Buch­sta­ben und drei Ziffern

Blau-rotes BMW M‑Power Abzei­chen am Kühlergrill

Die Poli­zei bit­tet die Insas­sen, sich zu mel­den, da sie mög­li­cher­wei­se sach­dien­li­che Anga­ben zur Tat machen können.

Für wei­te­re Hin­wei­se wird das Hin­weis­te­le­fon der Poli­zei unter der Tele­fon­num­mer 0921/506‑1414 rund um die Uhr betreut. Zudem bit­tet die Poli­zei, sach­dien­li­che Hin­wei­se sowie Bild- oder Video­ma­te­ri­al, das mög­li­cher­wei­se zur Auf­klä­rung der Tat die­nen könn­te, an fol­gen­de E‑Mail-Adres­se zu sen­den: soko-​blume@​polizei.​bayern.​de (Groß- oder Klein­schrei­bung sind unerheblich).