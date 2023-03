Nach zwei­jäh­ri­ger Pau­se war es am dies­jäh­ri­gen Welt­frau­en­tag end­lich wie­der soweit: Die Mit­ar­bei­te­rin­nen der Bam­ber­ger Spe­zi­al­malz­fa­brik brau­ten gemein­sam für den guten Zweck!

Getreu dem Mot­to „Von Frau­en für Frau­en“ brau­ten knapp 30 Wey­er­mann® Mit­ar­bei­te­rin­nen aus unter­schied­li­chen Abtei­lun­gen unter der fach­kun­di­gen Anlei­tung von Wey­er­mann® Brau­mei­ster Con­stan­tin Fört­ner und sei­nem Team eine ganz beson­de­re Bier­krea­ti­on ein, deren Ver­kaufs­er­lö­se tra­di­tio­nell an das Bam­ber­ger Frau­en­haus flie­ßen werden.

Das gemein­sa­me Braue­vent begann mit einer kur­zen Ein­füh­rung in den geplan­ten Tages­ab­lauf inklu­si­ve Rezep­tur- und Zutatenvorstellung.

So ver­eint der dies­jäh­ri­ge Sud eine erst­klas­si­ge Aus­wahl an Wey­er­mann® Mal­zen, wie etwa dem Wey­er­mann® CARAA­RO­MA® und Wey­er­mann® CARA­HELL®, mit einer exqui­si­ten Hop­fen­aus­wahl und erle­se­nen Trocken­he­fen von Fer­men­tis® zu einem geschmack­vol­len, ober­gä­ri­gen Som­mer­bier. Fri­sche Sau­er­kir­schen ver­lei­hen dem Gan­zen dabei sei­nen farb­li­chen Touch, wäh­rend zuge­füg­te Vanil­le­scho­ten das Geschmacks­er­leb­nis aro­ma­tisch abrunden.

Auf­ge­teilt in meh­re­re Grup­pen ging es schließ­lich ans Werk. Mit ver­ein­ter Wey­er­mann® Women­power wur­de an sämt­li­chen Arbeits­sta­tio­nen flei­ßig Hand ange­legt – sei es beim Geben des Mal­zes in den Maisch­bot­tich, beim Malz abwie­gen und schro­ten oder beim Kir­schen aus­pres­sen und schneiden.

Da zu jedem Erfri­schungs­ge­tränk auch eine pas­sen­de Spei­se gehört, durf­ten die Ladies auch Wey­er­mann® Craft Bäcker Fried­rich Rauh im Back­tech­ni­kum tat­kräf­tig zur Sei­te ste­hen. Hier back­ten sie lecke­re Sau­er­kirsch-Bagels mit Vanillecremetopping.

Nach geta­ner Arbeit nutz­ten die Mit­ar­bei­te­rin­nen die Gele­gen­heit, um sich bei Kaf­fee und ihren frisch gebacke­nen Bagels zu stär­ken und sich über den span­nen­den und lehr­rei­chen Brau­tag aus­zu­tau­schen. Krö­nen­der Abschluss bil­de­te schließ­lich die tra­di­tio­nel­le Scheck­über­ga­be über den Ver­kaufs­er­lös der Vor­jah­res­bier­krea­ti­on „Majo­ran Love“ an die Ver­tre­te­rin­nen des Bam­ber­ger Frauenhauses.

Der gesam­te Betrag von 2500,00 Euro wird den Pro­jek­ten dort zugu­te­kom­men. Im Gär­kel­ler der Wey­er­mann® Brauma­nu­fak­tur wird der frisch gebrau­te Sud nun bis zur Voll­endung lagern. Nach sei­ner Fer­tig­stel­lung wird das alko­hol­hal­ti­ge Malz­ge­tränk ab Anfang/​Mitte Mai in limi­tier­ter Auf­la­ge im Wey­er­mann® Shop Living & Drin­king erhält­lich sein.

Wie das „Frau­en­bier“ letzt­end­lich hei­ßen wird, ist noch offen. Denn wie auch schon in den ver­gan­ge­nen Jah­ren, durf­ten auch in die­sem Jahr wie­der alle Teil­neh­me­rin­nen ihrer Krea­ti­vi­tät frei­en Lauf las­sen und ein­falls­rei­che Namens­ideen abge­ben. Eines ist jedoch sicher: die Brau­krea­ti­on wird im Wey­er­mann® Bier­re­gal unter der Nr. 83 (Datum: 8.3. = Welt­frau­en­tag) zu fin­den sein!