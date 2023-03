„BR-Brettl-Spit­zen live“ am 17.3.2023 in der Sport­are­na Speichersdorf

Neu: Mari­on Schie­der von Anten­ne Bay­ern als Stargast

Die BR- Brettl-Spit­zen machen am 17. März auf Ein­la­dung der Bür­ger­stif­tung Lebens­freu­de auf ihrer gro­ßen „Jubi­lä­ums­tour 2023 – 10 Jah­re LIVE“ Sta­ti­on in der Sport­are­na. Erst­mals gibt es die fern­seh­be­kann­ten Künst­ler und New­co­mer um den künst­le­ri­schen Lei­ter Jür­gen Kir­ner aus der erfolg­rei­chen Sen­dung im Baye­ri­schen Fern­se­hen haut­nah in einem ein­zig­ar­ti­gen Pro­gramm zu erle­ben. Ein Feu­er­werk der Unter­hal­tungs­kunst und das natür­lich in abso­lu­ter Star­be­set­zung erwar­tet die Gäste an die­sem Abend.

Dabei war­tet die Bür­ger­stif­tung mit einer faust­dicken Über­ra­schung auf: Als Star­gast wird am 17. März in der Spei­chers­dor­fer Sport­are­na oben­drein Mari­on Schie­der von Anten­ne Bay­ern ihr Debüt geben. Die gebür­ti­ge Wei­de­ne­rin gehört wie kei­ne zwei­te zur Brettl-Spit­zen-Fami­lie und garan­tiert, nicht nur am Mikro bei „Anten­ne Bay­ern“, genia­le Unter­hal­tung vom Fein­sten. Die Gäste dür­fen sich in Spei­chers­dorf auf die aller­neue­sten Gas­sen­hau­er und Sze­nen aus der Erfolgs­sen­dung des Ober­pfäl­zer Ori­gi­nals und Uni­kums freuen.

Die Brettl-Spit­zen, prä­sen­tiert von BR-Mode­ra­tor Jür­gen Kir­ner, spie­geln seit einem Jahr­zehnt ful­mi­nant ein aktu­el­les, musi­ka­li­sches Lebens­ge­fühl im Frei­staat wider und zei­gen die­ses Gefühl in allen Facet­ten: tra­di­ti­ons­be­wusst und hei­mat­ver­bun­den, aber auch jung und unver­braucht sympathisch.

Natür­lich spielt die Cou­plet AG komisch und sati­risch auf – und auch soli­stisch glän­zen Front­mann Jür­gen Kir­ner, sowie Bian­ca Bach­mann, Bern­hard Gru­ber und Bern­hard Fils­er. Oben­drein gibt es die musi­ka­li­sche und gesang­li­che Urge­walt von Schleu­der­gang zu genie­ßen. Sie sind Garan­ten für aller­be­ste Unter­hal­tung und brin­gen jeden Saal in Sekun­den­schnel­le zum Kochen. Die Büh­nen­bret­ter beben, wenn sie die Hal­le entern.

Die nie­der­baye­ri­schen Ori­gi­na­le sind nicht nur unver­gleich­lich in ihrer Dar­stel­lung, sie geben dem Abend auch eine genia­le Wür­ze an Unter­hal­tungs­kunst und ver­set­zen ihr Publi­kum in einen wah­ren Glücks­zu­stand. Nicht nur mit ihren Cou­plets und Wirts­haus­lie­dern sind sie ein­zig­ar­tig, auch in Sachen Brettl­kunst ver­zau­bern sie ihr Publi­kum. Ihre Büh­nen­per­for­mance ist eine ech­te Sen­sa­ti­on und muss ein­fach erlebt wer­den. Kein gerin­ge­rer als Roland Hef­ter, seit vie­len Jah­ren Brettl-Spit­zen-Fami­li­en­mit­glied, gibt zudem sein genia­les Stell­dich­ein in Speichersdorf.

Unver­wech­sel­ba­rer Humor und uner­war­te­te Bekennt­nis­se sind sein Mar­ken­zei­chen. Die­ses wird er auch in Spei­chers­dorf unter Beweis stel­len. Als Stim­mungs­ga­ran­tin gibt oben­drein Bar­ba­ra Preis ihr Debüt in Spei­chers­dorf. Sie gehört wie kei­ne Zwei­te zur Brettl-Spit­zen-Fami­lie und garan­tiert genia­le Unter­hal­tung vom Fein­sten. Ori­gi­nal und Uni­kum zugleich, bringt sie in Spei­chers­dorf ihre aller­neue­sten Gas­sen­hau­er aus der Erfolgs­sen­dung zu Gehör.

Gemein­sam wer­den sie einen unver­gess­li­chen, über­schäu­men­den Abend garan­tie­ren, bei dem Spei­chers­dorf volks­tüm­lich gerockt wird. Beginn 19:30 Uhr. Ein­lass 18:30 Uhr. Vor­ver­kauf: Spar­kas­se und Schreib­wa­ren Neu­ner Spei­chers­dorf, Thea­ter­kas­se Bay­reuth, Bücher­la­den Kem­nath, Rei­se­bü­ro Märkl Kem­nath, sowie in den Online- Ticket-Por­ta­len NT-Ticket, okticket, even­tim, reser­vix, prin­ty­our­ticket und allen ande­ren bekann­ten VVK-Stel­len. Die Sport­are­na ist barrierefrei!

Sämt­li­che Künst­ler des Gast­spiels in Spei­chers­dorf sind nicht nur Stamm­gä­ste in den Brettl-Spit­zen. Mit ihrem Kön­nen sowie ihrer unver­gleich­li­chen Büh­nen­prä­senz gel­ten sie auch als Glanz­punk­te einer jeden Fol­ge der erfolg­rei­chen und quo­ten­star­ken Sen­dung im BR-Fernsehen.

Tickest und wei­te­re Infos gibt es unter https://​www​.buer​ger​stif​tung​-lebens​freu​de​.de/.

Vor­ankün­di­gung der Bür­ger­stif­tung Lebens­freu­de: Frei­tag, 05.01.2024, Neu­jahrs­be­ne­fiz­kon­zert mit „Gol­den Glit­ter & Mar­kus Engelstädter“.