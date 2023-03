Vor­trä­ge ste­hen im Mit­tel­punkt der Ver­an­stal­tung des Kreis­ver­ban­des für Gar­ten­bau am 18. März 2023 / Anmel­dung erforderlich.

Der Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Lich­ten­fels hält am Sams­tag, 18. März ab 9.00 Uhr in der Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main ein Gar­ten­pfle­ger-Semi­nar ab. Auf dem Pro­gramm ste­hen Vor­trä­ge zum The­ma „Schmet­ter­lin­ge im Land­kreis Lich­ten­fels“ von Her­mann Hacker und „Spech­te im Land­kreis Lich­ten­fels“ von Nor­bert Wim­mer. Anschlie­ßend zeigt Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stro­mer anhand von Bil­dern einen Streif­zug durch Natur­gär­ten im Land­kreis Lichtenfels.

An alle Gar­ten­pfle­ger, Mit­glie­der der Gar­ten­bau­ver­ei­ne und Inter­es­sier­te ergeht herz­li­che Ein­la­dung. Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main unter der Num­mer 09575/921455 oder per Mail an umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de entgegen.