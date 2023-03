Heil­bron­ner Fal­ken vs. Sel­ber Wöl­fe 3:2 (1:1; 1:0; 1:1)

Die Sel­ber Wöl­fe kamen wie­der ein­mal furi­os in die Par­tie, konn­ten jedoch aus ihrer anfäng­li­chen Über­le­gen­heit zu wenig Kapi­tal in Form von Tor­er­fol­gen schla­gen. Und das räch­te sich. Zunächst kamen die Fal­ken im ersten Spiel­ab­schnitt zum zu die­sem Zeit­punkt schmei­chel­haf­ten Aus­gleich, ehe sie im 2. Spiel­ab­schnitt bes­ser in die Par­tie und zur Füh­rung kamen. Die Wöl­fe gli­chen zwar noch­mal aus, doch die Gast­ge­ber erziel­ten den letz­ten Tref­fer der Par­tie und gin­gen somit als knap­per Sie­ger vom Eis.

Wöl­fe schla­gen aus anfäng­li­cher Über­le­gen­heit kein Kapi­tal Die Sel­ber Wöl­fe kamen erneut wie die Feu­er­wehr aus der Kabi­ne und über­rann­ten die Fal­ken förm­lich. Je zwei­mal Schwam­ber­ger und Kolu­paylo als auch je ein­mal Trs­ka, Red­dick und Kal­ns feu­er­ten in den ersten 5 Minu­ten auf das Heil­bron­ner Tor. Es dau­er­te bis zur 6. Minu­te, ehe die Fal­ken Bit­zer zum ersten Mal prüften.

Lei­der zogen die Wöl­fe nichts Zähl­ba­res aus ihrer anfäng­li­chen Über­le­gen­heit. Bei dop­pel­ter Über­zahl war es dann doch end­lich so weit: McN­eill bedien­te Kal­ns im Slot, der die Schei­be zur Wöl­fe-Füh­rung ablenk­te. Selb agier­te wei­ter in Über­zahl, konn­te aber kein wei­te­res Kapi­tal aus die­ser Situa­ti­on schla­gen. Dafür kamen die Fal­ken in der 17. Minu­te nach einem schnell vor­ge­tra­ge­nen Kon­ter durch Tops­corer Ton­ge zum Ausgleich.

Lan­ge Unter­bre­chung schmeckt den Wöl­fen nicht

Im 2. Spiel­ab­schnitt kamen die Fal­ken bes­ser ins Spiel, aber nach einer Chan­ce der Fal­ken durch Fischer waren es erst ein­mal wei­ter die Wöl­fe, die auf die Füh­rung dräng­ten. Van­tuch, Schwam­ber­ger, Kal­ns, Kruminsch und Red­dick hat­ten gute Offen­siv­ak­tio­nen, aber kein Glück im Abschluss. Dann gab es eine lan­ge Unter­bre­chung, da eine Schei­be zu Bruch gegan­gen war und ersetzt wer­den muss­te. Die­se unfrei­wil­li­ge Pau­se bekam den Fal­ken bes­ser als den Wöl­fen. Black­wa­ter schei­ter­te in der 30. Minu­te noch an Bit­zer genau­so wie auf der ande­ren Sei­te McN­eill an Mnich. Doch in der 35. Minu­te nutz­ten die Gast­ge­ber meh­re­re Unzu­läng­lich­kei­ten der Wöl­fe in der eige­nen Zone zum 2:1 durch Mor­ri­son. Im wei­te­ren Ver­lauf ret­te­te Bit­zer gegen Wil­liams und Kirsch. Ein zwi­schen­zeit­li­ches Power­play der Fal­ken über­stan­den die Wöl­fe schadlos.

Auf­hol­jagd gelingt nicht

Der letz­te Spiel­ab­schnitt begann für die Wöl­fe nahe­zu opti­mal. Gläßl stell­te von der blau­en Linie mit einem plat­zier­ten Schuss in den Gie­bel den Aus­gleich her. Kurz dar­auf wur­de McN­eill steil geschickt, ver­pass­te die Schei­be aber knapp. Das dar­aus resul­tie­ren­de Icing nutz­ten die Gast­ge­ber durch Leit­ner per Nach­schuss zur erneu­ten Füh­rung für das Heim­team. Die Wöl­fe drück­ten jetzt und war­fen noch ein­mal alles nach vor­ne, um zumin­dest noch den Aus­gleich zu erzie­len. Aller­dings wur­den die Por­zel­lan­städ­ter durch zwei Stra­fen gegen Wolt­mann und Kolu­paylo in ihren Bemü­hun­gen aus­ge­bremst, sodass der durch­aus ver­dien­te Aus­gleichs­tref­fer nicht mehr gelin­gen sollte.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik