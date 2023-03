Die Bay­reu­the­rin Iron­man­welt­mei­ste­rin ist mit einem sou­ve­rä­nen Sieg in die neu Wett­kampf­sai­son gestar­tet. Beim Iron­man 70.3 auf der Kana­ren­in­sel Lan­za­ro­te glänz­te die Bay­reu­the­rin zum Saisonauftakt.

Anne Haug über­quer­te nach 4:16:47 Stun­den die Ziel­li­nie als Erste und fei­er­te damit ihren drit­ten Sieg beim Iron­man 70.3 Lan­za­ro­te nahe­zu unge­fähr­det. Nach den ins­ge­samt 113 Kilo­me­tern hat­te im ver­gan­ge­nen Jahr Anne Hag einen Vor­sprung von 11:50 Minu­ten auf die Zweit­plat­zier­te India Lee (4:28:38 Stun­den). Drit­te wur­de die Eli­sa­bet­ta Cur­ri­do­ri (4:36:42 Stunden).

„Das war ein har­ter Start in die Renn­sai­son. Der Iron­man 70.3 Lan­za­ro­te hat mich nicht ent­täuscht und einen wirk­lich win­di­gen und har­ten Arbeits­tag beschert. Mein Schwim­men lief abso­lut per­fekt und ich war von Anfang an den Bei­nen der Füh­ren­den. Bis Tim­an­fa­ya konn­te ich mich abset­zen und hat­te in zwei­ten Wech­sel­zo­ne einen kom­for­ta­blen Vor­sprung. Der Lauf hat sich ein­fach super ange­fühlt und dar­über freue ich mich am mei­sten, denn nach 2 Jah­ren anhal­ten­den Ener­gie­pro­ble­men durch mei­ne Covid-Infek­ti­on habe ich end­lich wie­der Power in mei­nen Mus­kel­zel­len gespürt.“ so das State­ment der Num­mer 1 der Welt­rang­li­ste im ver­gan­ge­nen Jahr Anne Haug.