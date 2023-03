Arash Sasan & Band: Per­si­an Chan­son Meets Jazz

Im Zen­trum der Musik von Arash Sasan steht sein aus­drucks­star­ker, ori­en­ta­lisch gepräg­ter Gesang. Mit unge­heu­rer Inten­si­tät erzählt der ira­ni­sche Wahl­münch­ner von eige­nen Erleb­nis­sen oder ver­tont klas­si­sche per­si­sche Lyrik von Dich­tern wie Saa­di, Rumi oder Hafiz. Sein Kom­po­si­ti­ons­stil an der Gitar­re über­rascht mit star­ken Fla­men­co-Ein­flüs­sen, einer Musik, die ihn schon von Kin­des­bei­nen an fas­zi­nier­te. Im Tehe­ran der 80er Jah­re war eine spa­ni­sche Gitar­re dann aller­dings nicht mehr gern gese­hen, und so eig­ne­te sich Sasan sei­ne Kennt­nis­se mehr oder weni­ger heim­lich und auto­di­dak­tisch an.

Aktu­ell fin­den sich in der Musik von Arash Sasan und sei­ner Band ori­en­ta­li­sche Ein­flüs­se vom Kau­ka­sus bis zum Per­si­schen Golf neben medi­ter­ra­nen Klän­gen und jaz­zi­gen Impul­sen. Manch­mal greift Sasan auch Volks­lied­haf­tes auf – Arash Sasan kann sol­che Geschich­ten in ihrer Tie­fe und Dra­ma­tik schil­dern, ohne dabei kit­schig zu sein. Und im näch­sten Lied domi­nie­ren dann wie­der Rhyth­mus und Lebensfreude.

Für sei­ne rhyth­misch oft mit­rei­ßen­den Lie­der hat Arash Sasan in Mün­chen musi­ka­li­sche Part­ner gefun­den, mit denen er schon seit meh­re­ren Jah­ren zusam­men­spielt: den Pia­ni­sten Josef Reß­le, Preis­trä­ger des BMW-Welt Young Artist Jazz Award 2016, den Drum­mer und Frame­drum-Spie­ler Ste­fan Noel­le und den jun­gen vene­zo­la­ni­schen Kon­tra­bas­si­sten Wil­bert Pep­per, der der fas­zi­nie­ren­den Tra­di­ti­on der Jugend­or­che­ster Vene­zue­las ent­stammt. Von einem Moment zum ande­ren wer­den sie von sen­si­blen Beglei­tern zu furio­sen Soli­sten, um sich im näch­sten Augen­blick wie­der ganz in den Dienst von Arash Sas­ans musi­ka­li­scher Poe­sie zu stellen.

Mit freund­li­cher Unter­stüt­zung der Gesell­schaft zur För­de­rung der Kul­tur in Forchheim.

Sams­tag, 18.03.2023, 20 Uhr

Jun­ges Thea­ter Forch­heim, Kasern­stra­ße 9, 91301 Forchheim

Prei­se: 15,- €, ermä­ßigt 13,- € | VVK 14,20 €, ermä­ßigt 12,- € (inkl. VVK- und Systemgebühren)

Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 31 (09191/3515930) sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de.