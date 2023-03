Drei öster­li­che Son­der­schau­en, Krip­pen­bau­er und Fil­zen für Kinder

Zur Pas­si­ons- und Oster­zeit fol­gen vie­le Men­schen den Sit­ten und Gebräu­chen frü­he­rer Zei­ten: In drei Son­der­aus­stel­lun­gen prä­sen­tiert das Pfalz­mu­se­um Forch­heim die lieb­ge­wor­de­nen Oster­tra­di­tio­nen. Zu sehen sind mit „Pas­si­on und Ostern im Pfalz­mu­se­um“ ab Frei­tag, 31. März 2023, bis zum Sonn­tag, 16. April 2023, die Son­der­schau­en “ Ei, Ei, Ei – Fili­gra­ne Kunst­wer­ke“ und „Pen­sa­la und Brun­nen­put­zen“ im Erd­ge­schoss und die sel­te­nen „ern­sten“ Krip­pen des Bisch­ber­ger Krip­pen­bau­mei­sters Karl-Heinz Exner mit „… und die Welt ward erlöst.“ neben­an in der Marienkapelle.

Erle­ben Sie die früh­lings­haft geschmück­te Kai­ser­pfalz zum Son­der­ein­tritts­preis (2,00 € pro Per­son, Kin­der unter sechs Jah­ren haben frei­en Ein­tritt) und zu Son­der­öff­nungs­zei­ten täg­lich von 10:00 bis 17:00 Uhr. Der Zutritt ist damit zu den Dau­er­aus­stel­lun­gen des gesam­ten Muse­ums möglich.

Son­der­aus­stel­lung “ Ei, Ei, Ei – Fili­gra­ne Kunstwerke“

In der Son­der­aus­stel­lung „Ei, Ei, Ei“ zei­gen die fili­gra­nen, von inter­na­tio­na­len, nam­haf­ten Eier­künst­lern gestal­te­ten Kunst­wer­ke die gan­ze Band­brei­te der Ver­zie­rungs­tech­ni­ken, die mit Eiern mög­lich sind.

Gezeigt wer­den die Tech­ni­ken, die Werk­zeu­ge und das Mate­ri­al, das für die Anfer­ti­gung benö­tigt wird. Außer­dem erfah­ren Gäste alles was mit den Bräu­chen und der Geschich­te rund um das Oster­ei zu tun hat.

Son­der­aus­stel­lung „Pen­sa­la und Brun­nen­put­zen“ „Pen­sa­la und Brun­nen­put­zen“ ist eine Son­der­schau, die sich mit dem tra­di­tio­nel­len Brun­nen­kult in vie­len Orten der Frän­ki­schen Schweiz beschäf­tigt: Hier wur­den und wer­den die Was­ser­stel­len, die in der was­ser­ar­men Regi­on immer schon so beson­ders kost­bar und not­wen­dig für die Men­schen waren, aus Dank­bar­keit mit Sym­bo­len der Was­ser­ver­eh­rung geschmückt.

Die Bedeu­tung der Bräu­che am Oster­brun­nen wie das Oster­sin­gen oder die „Pen­sa­la“ (Bän­der­schmuck am Oster­brun­nen) wer­den erklärt. Auch ande­ren (ober­frän­ki­schen) Oster­bräu­chen wie Rat­schen, Spei­sen­wei­he, Paten­woar etc. geht die Son­der­schau auf den Grund.

Son­der­aus­stel­lung „… und die Welt ward erlöst.“

Eine beson­de­re Atmo­sphä­re erlebt, wer die Pas­si­on­s­krip­pen­aus­stel­lung „… und die Welt ward erlöst.“ des Krip­pen­bau­mei­sters Karl-Heinz Exner aus Bisch­berg besucht: In der Mari­en­ka­pel­le vor der Kai­ser­pfalz zeigt Exner die sel­te­nen soge­nann­ten „ern­sten“ Krip­pen oder Fastenkrip­pen, die das Lei­den und Ster­ben Jesus Chri­stus in aske­tisch­her­ber Wei­se, aber vol­ler Dra­ma­tik darstellen.

Für den Krip­pen­bau­er sind sei­ne Krip­pen „Orte der Begeg­nung zwi­schen Gott und den Men­schen, eine Ver­ge­gen­wär­ti­gung des Heils­ge­sche­hens“ – dies ist spür­bar am ange­mes­se­nen Ort, der Mari­en­ka­pel­le vor der Kai­ser­pfalz in Forchheim.

„Aller­lei aus Ei!“ – 15. inter­na­tio­na­ler Ostereiermarkt

Sich inspi­rie­ren las­sen und Oster­schmuck und Eier kau­fen kön­nen Besucher*innen des 15. Inter­na­tio­na­len Oster­ei­er­markt „Aller­lei aus Ei!“ mit Aus­stel­lung, Ver­kauf und wech­seln­den Aussteller*innen.

Ein­tritt: 2 Euro pro Person

Wann: 01.04., 02.04., 08.04. bis 10.04.23, jeweils 10 – 17 Uhr

Wo: Erd­ge­schoss

Pen­sa­la, Eier und Pas­si­on­s­krip­pen: Son­der­füh­rung durch die Osterausstellungen

Sehen Sie Eier in allen Varia­tio­nen, erfah­ren Sie alles zur Was­ser­ver­eh­rung und zum Brun­nen­kult und war­um an Ostern in vie­len Orten der Frän­ki­schen Schweiz die Brun­nen geschmückt wer­den. In der Mari­en­ka­pel­le zei­gen die Pas­si­on­s­krip­pen Sta­tio­nen aus dem Leben Chri­sti, aber was ist eigent­lich der Ursprung die­ser Krip­pen? Das alles erfah­ren Sie in unse­rer Son­der­füh­rung. Um Vor­anmel­dung im Pfalz­mu­se­um wird gebeten.

Gebühr: 7 Euro pro Person

Wann: 04.04.23, 19 Uhr

Wo: Treff­punkt Kas­se Pfalzmuseum

Dem Krip­pen­bau­er über die Schul­ter schauen

Wer mehr über die Anfer­ti­gung einer Fastenkrip­pe wis­sen möch­te, kann in der Krip­pen­bau­vor­füh­rung dem Krip­pen­bau­er über die Schul­ter schau­en und Tipps und Tricks von Karl-Heinz Exner ler­nen. Der Ein­tritt ist frei.

Wann: 01. und 08.04.23, jeweils von 11 – 17 Uhr

Wo: Gewöl­be­kel­ler

„Filz & fer­tig!“ – Öster­li­cher Filzworkshop

Für Kin­der bie­tet das Pfalz­mu­se­um Forch­heim unter dem Mot­to „Filz & fer­tig!“ heu­er den öster­li­chen Filz­work­shop „Ster­nen­scha­len fil­zen“. Mit bun­ter Schaf­wol­le, Was­ser und Sei­fe könnt ihr im gemüt­li­chen Gewöl­be­kel­ler wun­der­schö­ne Scha­len fil­zen. Bit­te Klei­dung anzie­hen, die auch nass wer­den darf. Mit­zu­brin­gen: ein Hand­tuch, etwas zu trin­ken und gute Laune!

Zur Sei­te steht den jun­gen Teilnehmer*innen Bar­ba­ra Eich­horn, zer­ti­fi­zier­te Filzgestalterin.